Судаков одним словом отреагировал на безумный матч ПСЖ – Бавария
Георгий смотрел полуфинал Лиги чемпионов
ПСЖ и Бавария выдали безумный матч (5:4) в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов, устроив невероятную «перестрелку».
За игрой внимательно наблюдал полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, который после игры сделал репост публикации одного из пабликов со словами: Это было ах***но. Георгий лишь лаконично добавил от себя: «Факты!»
Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рейнджерс» потерпел сенсационное поражение в чемпионате и больше не является фаворитом на победу
Владимир Бражко и Николай Михайленко получили повреждение перед игрой против «Кривбасса»