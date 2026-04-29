  4. Судаков одним словом отреагировал на безумный матч ПСЖ – Бавария
29 апреля 2026, 09:52
1159
Судаков одним словом отреагировал на безумный матч ПСЖ – Бавария

Георгий смотрел полуфинал Лиги чемпионов

29 апреля 2026, 09:52 | Обновлено 29 апреля 2026, 10:52
1159
0
Судаков одним словом отреагировал на безумный матч ПСЖ – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ и Бавария выдали безумный матч (5:4) в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов, устроив невероятную «перестрелку».

За игрой внимательно наблюдал полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, который после игры сделал репост публикации одного из пабликов со словами: Это было ах***но. Георгий лишь лаконично добавил от себя: «Факты!»

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий
