Судаков одним словом отреагировал на безумный матч ПСЖ – Бавария

ПСЖ и Бавария выдали безумный матч (5:4) в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов, устроив невероятную «перестрелку».

За игрой внимательно наблюдал полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, который после игры сделал репост публикации одного из пабликов со словами: Это было ах***но. Георгий лишь лаконично добавил от себя: «Факты!»

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.