  Микель АРТЕТА: «Я всегда восхищался Симеоне, но мы хотим доминировать»
29 апреля 2026, 08:41 | Обновлено 29 апреля 2026, 09:32
Микель АРТЕТА: «Я всегда восхищался Симеоне, но мы хотим доминировать»

Коуч пообщался с журналистами перед матчем Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов, где лондонская команда встретится с Атлетико.

«Победа над Ньюкаслом была поразительной. Она придала нам уверенности, играть в полуфинале Лиги чемпионов второй год подряд – невероятно. Мы хотим победить и доминировать.

Атлетико – отличная команда с тренером, имеющим большой опыт в этом турнире. Мы знаем, каким сложным будет этот матч. Мы должны сыграть с той же уверенностью, которую демонстрировали раньше. Мы там, где хотим быть, мы заслужили это. Перед нами открывается возможность, и мы должны ею воспользоваться.

Семь лет назад эта команда не играла в Лиге чемпионов, мы добились значительных успехов. Мы очень усердно работали и хотим воспользоваться шансом. Мы в числе четырех лучших команд. Представьте, как трудно этого добиться.

У нас обоих с Симеоне есть страсть к футболу. Я всегда увлекался им, но у каждого из нас свой стиль. Симеоне – пример для подражания. Мы хотим доминировать. Завтра нас ждет отличный матч. Мы хотим избежать моментов, когда Атлетико подавляет соперника. Мы определили их», – сказал тренер.

Матч Атлетико – Арсенал запланирован на сегодня, 29 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч между командами состоится во вторник, 5 мая.

Микель Артета Арсенал Лондон Лига чемпионов Атлетико Мадрид пресс-конференция Атлетико - Арсенал Диего Симеоне
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
