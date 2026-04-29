В ожидании «шоу». Букмекеры назвали фаворита игры Атлетико – Арсенал
Хозяевам дают меньше шансов на победу
В среду, 29 апреля 2026 года, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Арсеналом».
В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 2,96 – «матрасники», несмотря на статус хозяев поля, являются аутсайдерами в этой игре. Ничья оценивается коэффициентом 3,51, тогда как победа «Арсенала» – 2,64.
Матч состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
