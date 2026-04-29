УАФ выступила с заявлением по поводу сборной Украины

Сегодня, 29 апреля, исполнилось 34 года с того дня, как национальная сборная Украины по футболу провела первый матч в своей истории.

«Во Всеукраинский день футбола мы вспоминаем премьеру, которая запомнится навсегда. Состоялась она после того, как из ФИФА и УЕФА поступили документы о предоставлении Федерации футбола Украины статуса временного члена организаций.

Выбор соперника объяснялся прежде всего географическим фактором. Местом встречи логично выбрали приграничный Ужгород. Стадион «Авангард» в тот день был забит до отказа, билет на исторический матч стоил 50 карбованцев.

Тренера выбирали из числа членов тренерского совета, в который вошли Анатолий Пузач («Динамо»), Евгений Кучеревский («Днепр»), Евгений Лемешко («Торпедо»), Ефим Школьников («Буковина»), Виктор Прокопенко («Черноморец») и Валерий Яремченко («Шахтер»). На последнем этапе круг сузился до трех специалистов. В Ужгород сборную повезли Пузач, Яремченко и Прокопенко. Последний из них, по договоренности между самими тренерами, и стал главным.

В распоряжении штаба было 20 футболистов: вратари — Кутепов («Динамо»), Гришко («Черноморец»); защитники – Лужный, Ю. Мороз (оба – «Динамо»), Никифоров, Третьяк (оба – «Черноморец»), Драгунов («Шахтер»), Беженар («Днепр»); полузащитники – Анненков, Ковалец, Заец (все – «Динамо»), Шелепницкий, Сак, Цимбалар (все – «Черноморец»), Погодин («Шахтер»), Дудник («Металлург» З); нападающие – Саленко («Динамо»), Гецко, Гусев (оба – «Черноморец»), Щербаков («Шахтер»).

До перерыва, при счете 0:0, наша сборная могла отличиться – Шелепницкий попал в штангу. Вскоре арбитр не назначил пенальти за грубую игру против Щербакова.

Во втором тайме сказалось преимущество венгерской команды в сыгранности и более качественной подготовке к матчу: Шалой и Киприх умело воспользовались ошибками наших защитников. Но в конце игры Гецко, вышедший на замену, ударом со штрафного подсластил горькую пилюлю поражения в первом в истории матче сборной Украины», – вспоминает пресс-служба УАФ.

Товариський матч

Україна – Угорщина – 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 Шалої (61), 0:2 Кіпріх (70), 0:3 Кіпріх (84, з пенальті), 1:3 Гецко (90).