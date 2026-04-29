Руни ответил на слова Кейна после матча ПСЖ – Бавария: «Он преувеличивает»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии – Уэйн Руни – отреагировал на слова Гарри Кейна после матча 1/2 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».

Команды на «Парк де Пренс» провели исторический полуфинал, забив на двоих девять мячей. Победителем этой дуэли стали парижане (5:4).

По завершении поединка Кейн подбодрил партнеров и похвалил защитников за работу, чем немало удивил Руни.

«Послушайте, я люблю Гарри Кейна, но он точно не может хвалить своих защитников.

Возможно, он как их партнер по команде пытается придать им уверенности перед следующей неделей. Но, на мой взгляд, оборона обеих команд сегодня была довольно слабой, так что он немного преувеличивает», – сказал Руни.