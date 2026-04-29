  Руни ответил на слова Кейна после матча ПСЖ – Бавария: «Он преувеличивает»
29 апреля 2026, 16:41 | Обновлено 29 апреля 2026, 16:42
Руни ответил на слова Кейна после матча ПСЖ – Бавария: «Он преувеличивает»

Экс-форвард сборной Англии удивился реакции Гарри на игру защитников

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии – Уэйн Руни – отреагировал на слова Гарри Кейна после матча 1/2 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».

Команды на «Парк де Пренс» провели исторический полуфинал, забив на двоих девять мячей. Победителем этой дуэли стали парижане (5:4).

По завершении поединка Кейн подбодрил партнеров и похвалил защитников за работу, чем немало удивил Руни.

«Послушайте, я люблю Гарри Кейна, но он точно не может хвалить своих защитников.

Возможно, он как их партнер по команде пытается придать им уверенности перед следующей неделей. Но, на мой взгляд, оборона обеих команд сегодня была довольно слабой, так что он немного преувеличивает», – сказал Руни.

Андрей Витренко Источник: Daily Mail
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
28.04.2026, 08:01
28.04.2026, 08:01 53
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49
28.04.2026, 11:49 3
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41
28.04.2026, 23:41 60
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02
28.04.2026, 07:02 3
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03
29.04.2026, 00:03 78
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18
28.04.2026, 07:18 1
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33
28.04.2026, 08:33 41
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
27.04.2026, 17:59
27.04.2026, 17:59 6
