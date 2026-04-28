«Слишком сурово»: Клаттенбург оценил пенальти в матче ПСЖ – Бавария

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург высказался по поводу пенальти в ворота «Баварии» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«В последние несколько сезонов мы видим, что арбитры Лиги чемпионов очень терпимы к игре рукой. Я думаю, что рука находится достаточно близко к телу, чтобы не назначать пенальти, но мы видели, как его назначали. Мяч рикошетом от ноги попадал в руку, я думаю, это слишком сурово», – заявил Клаттенбург.

В конце первого тайма Усман Дембеле получил мяч на правом фланге атаки и выполнил прострел, и Альфонсо Дэвис «дальней» рукой остановил полет мяча. Арбитр показал, что не будет давать пенальти, но после просмотра видеоповтора указал на 11 метров.