  4. «Слишком сурово»: Клаттенбург оценил пенальти в матче ПСЖ – Бавария
28 апреля 2026, 23:43
816
1

«Слишком сурово»: Клаттенбург оценил пенальти в матче ПСЖ – Бавария

Марк Клаттенбург не согласен с решением судьи матча ПСЖ – Бавария

28 апреля 2026, 23:43 |
816
1 Comments
«Слишком сурово»: Клаттенбург оценил пенальти в матче ПСЖ – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург высказался по поводу пенальти в ворота «Баварии» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«В последние несколько сезонов мы видим, что арбитры Лиги чемпионов очень терпимы к игре рукой. Я думаю, что рука находится достаточно близко к телу, чтобы не назначать пенальти, но мы видели, как его назначали. Мяч рикошетом от ноги попадал в руку, я думаю, это слишком сурово», – заявил Клаттенбург.

В конце первого тайма Усман Дембеле получил мяч на правом фланге атаки и выполнил прострел, и Альфонсо Дэвис «дальней» рукой остановил полет мяча. Арбитр показал, что не будет давать пенальти, но после просмотра видеоповтора указал на 11 метров.

Марк Клаттенбург Бавария ПСЖ ПСЖ - Бавария Лига чемпионов Альфонсо Дэвис Усман Дембеле
Руслан Полищук Источник: BBC
Згідний. Як би ми не хаяли наших українських суддів, але вони за руку після рикошету від тіла пеналі не ставлять
