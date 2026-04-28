Лига чемпионов28 апреля 2026, 23:31 | Обновлено 28 апреля 2026, 23:49
144
0
ВИДЕО. Интрига жива? Упамекано отыграл один гол для Баварии
У мюнхенцев 25 минут на камбэк
28 апреля 2026, 23:31 | Обновлено 28 апреля 2026, 23:49
144
0
28 апреля «ПСЖ» принимает «Баварию» в полуфинале ЛЧ 2025/26, матч проходит в Париже.
Французский центральный защитник мюнхенцев Дайо Упамекано вернул интригу в матч, забив гол на 65-й минуте, 3:5
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Он переправил мяч в ворота легким касанием головы после подачи Йозуа Киммиха со штрафного.
ВИДЕО. Интрига жива? Упамекано отыграл один гол для «Баварии»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
27.04.2026, 09:17 15
28.04.2026, 07:18 1
27.04.2026, 21:29 34
27.04.2026, 21:50 39
27.04.2026, 14:37 3
27.04.2026, 01:32 2
27.04.2026, 10:23 11
27.04.2026, 23:59 1