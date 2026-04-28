Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Праздник футбола. ПСЖ снова вышел вперед в игре с Баварией
28 апреля 2026, 22:55
ВИДЕО. Праздник футбола. ПСЖ снова вышел вперед в игре с Баварией

Гол Дембеле с пенальти стал 5-м в первом тайме матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч полуфинала ЛЧ 2025/26 между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс».

В первом тайме встречи команды забили друг другу 5 голов. Последний на 45+5-й минуте был забит нападающим парижан Усманом Дембеле с одиннадцатиметровой отметки, счет 3:2 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пенальти в ворота мюнхенцев был назначен за игру рукой канадского левого защитника Альфонсо Дэвиса.

Дмитрий Вус
