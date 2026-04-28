Лига чемпионов28 апреля 2026, 22:32 |
ВИДЕО. Супергол от Хвичи: как ПСЖ сравнял счёт в матче с Баварией
Грузин забил на 25-й минуте
28 апреля 2026, 22:32 |
972
0
28 апреля в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2025/26 «ПСЖ» принимает «Баварию» на стадионе «Парк де Пренс».
На 25-й минуте встречи счет стал равным — грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия вернул свою команду в игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Звездный футболист обыграл защитника соперника один на один и отправил мяч в сетку ворот классным обводным ударом.
ВИДЕО. Супергол от Хвичи: как ПСЖ сравнял счет в игре с Баварией
