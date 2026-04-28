  Инфантино запросил в Канаде кортеж, как у президента США
28 апреля 2026, 21:26
Инфантино запросил в Канаде кортеж, как у президента США

Джанни Инфантино хотел передвигаться по Ванкуверу с минимальными неудобствами

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

В Ванкувере 30 апреля пройдет ежегодный конгресс ФИФА. Организация запросила у местных властей кортежа 4-го уровня для главы организации Джанни Инфантино.

Это на один уровень ниже, чем у Папы Римского, наравне с президентом США, и выше, чем у премьер-министра Канады. Такой кортеж имеет право проезжать на красный свет и блокировать движение других участников дорожного движения. Канадцы ответили ФИФА отказом.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Он заменил Йозефа Блаттера.

По теме:
«Я точно знаю». Родриго обратился к Милитао после новости о страшной травме
Барселона выступила против игры своего лидера на чемпионате мира
У сборной Украины была премия за выход на ЧМ-2026. Ребров удивил игроков
Руслан Полищук Источник: The Times
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28 апреля 2026, 08:01 55
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины

Национальную команду возглавит бывший наставник львовских «Карпат», 75-летний Мирон Маркевич

Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28 апреля 2026, 08:33 18
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон

Команду продолжит тренировать Костюк

Не атакуй, не владей, не будь собой. Обзор 33 тура Ла Лиги
Футбол | 28.04.2026, 19:51
Не атакуй, не владей, не будь собой. Обзор 33 тура Ла Лиги
Не атакуй, не владей, не будь собой. Обзор 33 тура Ла Лиги
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Футбол | 28.04.2026, 13:39
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 27.04.2026, 21:50
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 15
Футбол
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 11
Футбол
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
27.04.2026, 01:32 2
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
