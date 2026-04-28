Инфантино запросил в Канаде кортеж, как у президента США

В Ванкувере 30 апреля пройдет ежегодный конгресс ФИФА. Организация запросила у местных властей кортежа 4-го уровня для главы организации Джанни Инфантино.

Это на один уровень ниже, чем у Папы Римского, наравне с президентом США, и выше, чем у премьер-министра Канады. Такой кортеж имеет право проезжать на красный свет и блокировать движение других участников дорожного движения. Канадцы ответили ФИФА отказом.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Он заменил Йозефа Блаттера.