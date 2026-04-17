ФИФА объяснила цены на билеты ЧМ-2026: «Зарабатываем раз в 4 года»

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему билеты на матчи ЧМ-2026 такие дорогие. В частности, на финальный поединок цена доходит до 11 тысяч долларов за билет.

«Суть в том, что ФИФА реально зарабатывает только во время чемпионата мира. Один раз в четыре года. Один месяц в четыре года. Все остальное время мы тратим деньги, развиваем футбол. Многие этого не знают, а видят только миллиарды, которые заработаны за один ЧМ».

«А мы инвестируем в футбол в 211 странах мира. Конечно, матчи в США – это особенная вещь, нужно понимать ценообразование в этой стране», – сказал Инфантино.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, но США примут большинство матчей и финал ЧМ.