ФИФА объяснила цены на билеты ЧМ-2026: «Зарабатываем раз в 4 года»
Инфантино оправдывает цены
Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему билеты на матчи ЧМ-2026 такие дорогие. В частности, на финальный поединок цена доходит до 11 тысяч долларов за билет.
«Суть в том, что ФИФА реально зарабатывает только во время чемпионата мира. Один раз в четыре года. Один месяц в четыре года. Все остальное время мы тратим деньги, развиваем футбол. Многие этого не знают, а видят только миллиарды, которые заработаны за один ЧМ».
«А мы инвестируем в футбол в 211 странах мира. Конечно, матчи в США – это особенная вещь, нужно понимать ценообразование в этой стране», – сказал Инфантино.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, но США примут большинство матчей и финал ЧМ.
If you found an error, please
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беллью нахваливает украинца
Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину
Розвивається й так те, що розвинуте, або те, звідки можна заробити грошей (тобто аравійський півострів, та ж рашка в 18-му іт.д)
Ну і Африка буває (для красивого відео на форумах).
Все решта...не смішіть
А роялті, а спонсори, а телевізійні права, а продаж мерчу, а інвестиції, а штрафи які вам виплачуються?
Вже й так тих грошей, як листя на дереві