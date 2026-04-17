  4. ФИФА объяснила цены на билеты ЧМ-2026: «Зарабатываем раз в 4 года»
17 апреля 2026, 20:02 | Обновлено 17 апреля 2026, 20:23
Инфантино оправдывает цены

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему билеты на матчи ЧМ-2026 такие дорогие. В частности, на финальный поединок цена доходит до 11 тысяч долларов за билет.

«Суть в том, что ФИФА реально зарабатывает только во время чемпионата мира. Один раз в четыре года. Один месяц в четыре года. Все остальное время мы тратим деньги, развиваем футбол. Многие этого не знают, а видят только миллиарды, которые заработаны за один ЧМ».

«А мы инвестируем в футбол в 211 странах мира. Конечно, матчи в США – это особенная вещь, нужно понимать ценообразование в этой стране», – сказал Инфантино.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, но США примут большинство матчей и финал ЧМ.

Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Комментарии 7
А клубний ЧС ці бідолахи мабуть на свої гроші провели
3,14дарасіна....
А про розвиток футболу то це смішно.
Розвивається й так те, що розвинуте, або те, звідки можна заробити грошей (тобто аравійський півострів, та ж рашка в 18-му іт.д)
Ну і Африка буває (для красивого відео на форумах).
Все решта...не смішіть
А молодіжні чемпіонати, а жіночі, а футзал, а футбол? А новий турнір "fifa series".
А роялті, а спонсори, а телевізійні права, а продаж мерчу, а інвестиції, а штрафи які вам виплачуються?
Вже й так тих грошей, як листя на дереві
ФИФА инвестирует ? кто нибудь знает сколько фифа инвестировала в украинский футбол , например , за прошлый год ? пи*дабол лысый ! 
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
