Названа проблема Динамо, с которой сталкивались Луческу, Шовковский, Костюк

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над криворожским «Кривбассом» (6:5), а также указал на главную проблему «бело-синих»:

– Счет красивый, рекордный, но для наставника «Динамо» Игоря Костюка он не очень греет душу. Пропускать такое количество мячей для киевлян недопустимо.

– Конечно, не хватает стабильности, и для решения турнирных задач такая слабая игра в обороне оптимизма не прибавляет. В защите киевляне сыграли очень-очень плохо. Можно вспомнить о молодости защитников, нехватке опыта, но проблема здесь гораздо глубже.

– «Динамо» перепробовало в обороне немало защитников, но качество игры не меняется. Где искать качественных исполнителей?

– Там, где они всегда искали – на рынке. Остальные же команды находят футболистов приличного уровня. Тот же «Кривбасс». Валерий Лобановский проблемы с комплектацией в свое время тоже решал.

Не только защитников подбирал, а находил точечно на каждую позицию. Откуда-то ведь взялись Рац, Яремчук, Яковенко, другие. Клубы, которые хотят что-то добывать, всегда ищут и находят.

Это не новая проблема для команды, она существует уже давно. И, как видим, ее решение зависит не только от тренера, какой бы маститый он ни был. С ней сталкивались и Луческу, и Шовковский, теперь Костюк.

Поиск продолжается, и, возможно, если в Украине не могут найти качественных игроков, то следует обратить внимание на иностранцев, – считает Федорчук.