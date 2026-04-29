Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа проблема Динамо, с которой сталкивались Луческу, Шовковский, Костюк
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 12:47
Названа проблема Динамо, с которой сталкивались Луческу, Шовковский, Костюк

Олег Федорчук уверен, что киевский клуб нуждается в усилении состава качественными футболистами

ФК Динамо Киев

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над криворожским «Кривбассом» (6:5), а также указал на главную проблему «бело-синих»:

– Счет красивый, рекордный, но для наставника «Динамо» Игоря Костюка он не очень греет душу. Пропускать такое количество мячей для киевлян недопустимо.

– Конечно, не хватает стабильности, и для решения турнирных задач такая слабая игра в обороне оптимизма не прибавляет. В защите киевляне сыграли очень-очень плохо. Можно вспомнить о молодости защитников, нехватке опыта, но проблема здесь гораздо глубже.

– «Динамо» перепробовало в обороне немало защитников, но качество игры не меняется. Где искать качественных исполнителей?

– Там, где они всегда искали – на рынке. Остальные же команды находят футболистов приличного уровня. Тот же «Кривбасс». Валерий Лобановский проблемы с комплектацией в свое время тоже решал.

Не только защитников подбирал, а находил точечно на каждую позицию. Откуда-то ведь взялись Рац, Яремчук, Яковенко, другие. Клубы, которые хотят что-то добывать, всегда ищут и находят.

Это не новая проблема для команды, она существует уже давно. И, как видим, ее решение зависит не только от тренера, какой бы маститый он ни был. С ней сталкивались и Луческу, и Шовковский, теперь Костюк.

Поиск продолжается, и, возможно, если в Украине не могут найти качественных игроков, то следует обратить внимание на иностранцев, – считает Федорчук.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер, ЛНЗ и еще четыре клуба получили наказание от УАФ
В Италии рассказали о том, как едва не сорвался переход украинца в топ-клуб
Усиление под УПЛ. Буковина планирует подписать 6-7 новичков
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Кривбасс - Динамо Олег Федорчук Игорь Костюк Александр Шовковский Мирча Луческу
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28 апреля 2026, 23:41 52
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!

Хейли Баптист продолжает невероятный путь в столице Испании, пробившись в полуфинал

Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29 апреля 2026, 00:03 78
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию

Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов

Лидер Эпицентра нашел способ избежать вылета из УПЛ
Футбол | 29.04.2026, 09:54
Лидер Эпицентра нашел способ избежать вылета из УПЛ
Лидер Эпицентра нашел способ избежать вылета из УПЛ
Стало известно, кто будет судить топ-матч Динамо – Шахтер
Футбол | 29.04.2026, 03:58
Стало известно, кто будет судить топ-матч Динамо – Шахтер
Стало известно, кто будет судить топ-матч Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 29.04.2026, 07:16
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 37
Футбол
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 41
Футбол
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем