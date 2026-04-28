  4. «Хочу подписать контракт немедленно»: Палкин о первом разговоре с Тураном
28 апреля 2026, 20:37 | Обновлено 28 апреля 2026, 20:51
Сергей Палкин восхищается главным тренером «горняков»

ФК Шахтер. Арда Туран

В мае прошлого года генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин не был уверен, сможет ли Арда Туран, игравший за «Барселону» и «Атлетико», возглавить донецкий «Шахтер». Бывший нападающий сборной Турции только что покинул свой первый тренерский пост после двух лет работы в родном «Эюпспоре».

«Арда – особенный парень», – заявил Палкин. «Для него быть тренером в Турции – это как находиться в зоне комфорта. Он не хочет там оставаться. Когда я позвонил ему, он сказал: «Я хочу приехать, я хочу приехать. Я хочу подписать контракт немедленно». Его не волнует война, он ничего не боится. И он всегда тратит много энергии. Вы увидите это в четверг вечером. Он бегает у кромки, думаю, три-четыре километра в каждой игре».

В четверг «Шахтер» проведет полуфинальный матч Лиги конференций против «Кристал Пэлас». Начало в 22:00.

Руслан Полищук Источник: The Guardian
