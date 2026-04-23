Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Никакого покоя, пока Шахтер не станет чемпионом»
23 апреля 2026, 18:25 | Обновлено 23 апреля 2026, 18:49
Арда ТУРАН: «Никакого покоя, пока Шахтер не станет чемпионом»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран оценил победу над Зарей 2:1 и отрыв от ближайшего преследователя в УПЛ в шесть очков.

«Хочу отметить, что в Турции сегодня празднуют день детей, и это важный для нас праздник. Хочу пожелать мира и покоя всем детям в Украине и мире».

«Есть усталость, но не расслабленность. Но усталость приятная. Я благодарен игрокам, что они показали моральные качества и победили. Была ротация, и игроки, которые вышли на поле, показали хороший футбол. Важная победа, но никакой расслабленности нет и быть не может, пока мы не гарантируем себе титул».

«Первый гол Проспера Оба? У клуба есть видение будущего, а не только текущего момента. Оба – часть будущего команды. Вчера я ему сказал, что он выходит в старте, и я доволен тем, как он работает. Нет сомнений – он забьет много голов и завоюет много титулов тут».

«Игра при стандартах соперника? Мы это обсуждаем постоянно, работаем над этим. Бывает, что пропускаем, как было с ЛНЗ, но часто нам не хватает времени, потому что у нас матчи каждые три дня», – сказал Туран.

Бамболейлобамболейло
Якщо в тебе є хоч крапля совісті, тобі це кабінетне чемпіонство буде соромно згадувати і буде снитись в кошмарах. Але - то таке...
