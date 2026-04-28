Без финала против Динамо. Чернигов сообщил плохие новости об игроке
Защитник Максим Шумило перенес операцию
23-летний защитник перволигового «Чернигова» – Максим Шумило – был вынужден лечь на операционный стол.
Максим получил повреждение 7 апреля в концовке матча 22-го тура Первой лиги против «Металлиста», который завершился поражением «Чернигова» (1:2).
Операция футболиста прошла успешно, далее его ждет период реабилитации. Ориентировочно на полное восстановление ему понадобится около двух месяцев.
«Желаем Максиму скорейшего возвращения на поле и полного восстановления», – написала пресс-служба клуба.
Таким образом, Шумило досрочно завершил сезон и попрощался с возможностью сыграть в финале Кубка Украины против «Динамо», который пройдет 20 мая во Львове.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
