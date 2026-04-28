Украина. Первая лига
28 апреля 2026, 19:28 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:34
549
0

Без финала против Динамо. Чернигов сообщил плохие новости об игроке

Защитник Максим Шумило перенес операцию

ФК Чернигив. Максим Шумило

23-летний защитник перволигового «Чернигова» – Максим Шумило – был вынужден лечь на операционный стол.

Максим получил повреждение 7 апреля в концовке матча 22-го тура Первой лиги против «Металлиста», который завершился поражением «Чернигова» (1:2).

Операция футболиста прошла успешно, далее его ждет период реабилитации. Ориентировочно на полное восстановление ему понадобится около двух месяцев.

«Желаем Максиму скорейшего возвращения на поле и полного восстановления», – написала пресс-служба клуба.

Таким образом, Шумило досрочно завершил сезон и попрощался с возможностью сыграть в финале Кубка Украины против «Динамо», который пройдет 20 мая во Львове.

Максим Шумило Чернигов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу Динамо Киев операция
