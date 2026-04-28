  Спорт
28 апреля 2026, 19:25 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:26
ПАЛКИН: «Можем подарить украинцам хоть какие-то позитивные эмоции»

Сергей Палкин дал интервью британской прессе, рассказав о реалиях жизни в Украине

УАФ. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин объяснил британцам значение выхода «горняков» в полуфинал еврокубка.

«Для наших соотечественников, живущих в Украине, 95 процентов новостей – это практически негативные новости. И они находятся под сильным эмоциональным давлением. А для нас выход в полуфинал означает, что мы можем подарить им хоть какие-то позитивные эмоции, – сказал Палкин. – Понять, что мы живы. Украинский футбол жив. И мы можем продолжать соревноваться на таком высоком уровне».

В полуфинале Лиги конференций «Шахтер» сыграет против «Кристал Пэлас». Матч начнется в 22:00.

Шахтер Донецк Кристал Пэлас Лига конференций Сергей Палкин
Руслан Полищук Источник: Standard Sport
Подарите эмоции именно украинцам, а не браузилам. Проиграйте этот матч
