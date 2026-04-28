Арбелоа отправил футболиста Реала играть за вторую команду

Испанский полузащитник «Реала» Тиаго Питарх вернется к выступлениям за Кастилью. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 18-летний футболист, который во второй части текущего сезона дебютировал за основную команду, вернется назад в молодежную команду испанского гранда.

В текущем сезоне Тиаго Питарх успел провести 12 матчей за основную команду, без результативных действий. За Кастилью он вышел на поле 19 раз, забил два гола и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел тренера для «Реала».