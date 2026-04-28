  4. Арбелоа отправил футболиста Реала играть за вторую команду
28 апреля 2026, 20:22 | Обновлено 28 апреля 2026, 21:11
Арбелоа отправил футболиста Реала играть за вторую команду

Тиаго Питарх продолжит выступать за «Кастилью»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Питарх

Испанский полузащитник «Реала» Тиаго Питарх вернется к выступлениям за Кастилью. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 18-летний футболист, который во второй части текущего сезона дебютировал за основную команду, вернется назад в молодежную команду испанского гранда.

В текущем сезоне Тиаго Питарх успел провести 12 матчей за основную команду, без результативных действий. За Кастилью он вышел на поле 19 раз, забил два гола и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел тренера для «Реала».

Глава Ла Лиги – о реформе VAR: «Мы должны взять быка за рога»
«Я точно знаю». Родриго обратился к Милитао после новости о страшной травме
В МЮ уверены: звездный бразилец не передумает
Даниил Кирияка Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бокс | 28 апреля 2026, 07:18 0
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен

Малик Скотт считает, что украинец заслужил этот поединок

Экс-звезда Манчестер Сити купил всем одноклубникам дорогущие Rolex
Футбол | 28 апреля 2026, 19:42 1
Экс-звезда Манчестер Сити купил всем одноклубникам дорогущие Rolex
Экс-звезда Манчестер Сити купил всем одноклубникам дорогущие Rolex

Рияд Марез сделал дорогие подарки всем одноклубникам по «Аль-Ахли»

Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Футбол | 28.04.2026, 13:39
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Бокс | 27.04.2026, 23:59
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Популярные новости
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
27.04.2026, 17:59 6
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 17
Футбол
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 34
Футбол
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
