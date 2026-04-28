Арбелоа отправил футболиста Реала играть за вторую команду
Тиаго Питарх продолжит выступать за «Кастилью»
Испанский полузащитник «Реала» Тиаго Питарх вернется к выступлениям за Кастилью. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, 18-летний футболист, который во второй части текущего сезона дебютировал за основную команду, вернется назад в молодежную команду испанского гранда.
В текущем сезоне Тиаго Питарх успел провести 12 матчей за основную команду, без результативных действий. За Кастилью он вышел на поле 19 раз, забил два гола и отдал три ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел тренера для «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Малик Скотт считает, что украинец заслужил этот поединок
Рияд Марез сделал дорогие подарки всем одноклубникам по «Аль-Ахли»