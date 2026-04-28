УАФ оштрафовала клубы по итогам матчей Шахтер – Полесье и Заря – Динамо

УАФ по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета вынесла решения о штрафах по итогам матчей с участием грандов.

Поведение болельщиков Зари на матче с Динамо стоит луганскому клубу 50 тысяч гривен, а Шахтер заплатит 150 тысяч гривен за превышение числа болельщиков, которые могли попасть на стадион в условиях войны.

Решения УАФ по двум матчам

– рассмотрев материалы по ненадлежащему поведению болельщиков ФК «Заря» Луганск во время матча 24-го тура VBET УПЛ ФК «Динамо» Киев – ФК «Заря» Луганск, состоявшийся 17 апреля 2026 года, обязал ФК «Заря» Луганск уплатить обязательный денежный взнос 50 тысяч гривен за повторное осуществление болельщиками ФК «Заря» Луганск скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча;

– рассмотрев материалы по матчу 24-го тура VBET УПЛ ФК «Шахтер» Донецк – ФК «Полесье» Житомир, состоявшийся 20 апреля 2026 года, обязал ФК «Шахтер» Донецк уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч гривен) за повторное несоблюдение ФК «Шахтер» Донецк требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно по превышению максимально допустимого количества зрителей на стадионе) и применил к ФК «Шахтер» Донецк санкцию в виде предупреждения (за задержку начала матча).