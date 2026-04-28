Джон СТОУНЗ: «Манчестер Сити всегда будет моим домом»

Английский защитник Джон Стоунз дал свой комментарий после того, как стало известно, что он покинет «Манчестер Сити» летом в качестве свободного агента:

«Манчестер Сити всегда будет моим домом, и я искренне благодарен за это от всего сердца. Это моя команда навсегда, так будет всегда, и я не могу выразить... Мне не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую и как сильно я люблю в ней всё...».

Джон Стоунз выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. за это время он успел провести за клуб 289 матчей во всех турнирах, в которых отличился 19 голам и 9 ассистами, а также завоевал шесть титулов АПЛ и один титул Лиги чемпионов.