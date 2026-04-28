  4. Стало известно, где и когда сборная Украины сыграет с Польшей
28 апреля 2026, 16:36 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:48
Стало известно, где и когда сборная Украины сыграет с Польшей

Матч состоится 31 мая во Вроцлаве

Getty Images/Global Images Ukraine.

Определены дата, время и место проведения товарищеского поединка между сборными Украины и Польши. Об этом сообщает TVP Sport.

Команды не сумели пройти плей-офф квалификации чемпионата мира (обе сборные уступили Швеции), потому летом примут участие в товарищеских матчах.

Поединок между сборными Украины и Польши состоится 31 мая в 21:45 по киевскому времени в польском городе Вроцлав. Последний раз команды пересекались в 2024 году в рамках товарищеского поединка, тогда поляки добыли победу со счетом 3:1.

Ранее сообщалось о том, что УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины.

Даниил Кирияка Источник: TVP Sport
