Стало известно, где и когда сборная Украины сыграет с Польшей

Определены дата, время и место проведения товарищеского поединка между сборными Украины и Польши. Об этом сообщает TVP Sport.

Команды не сумели пройти плей-офф квалификации чемпионата мира (обе сборные уступили Швеции), потому летом примут участие в товарищеских матчах.

Поединок между сборными Украины и Польши состоится 31 мая в 21:45 по киевскому времени в польском городе Вроцлав. Последний раз команды пересекались в 2024 году в рамках товарищеского поединка, тогда поляки добыли победу со счетом 3:1.

