  4. УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
27 апреля 2026
2832
24

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины

Национальную команду возглавит бывший наставник львовских «Карпат», 75-летний Мирон Маркевич

27 апреля 2026, 21:31 |
2832
24 Comments
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Украинская ассоциация футбола определилась с явным фаворитом на должность главного тренера сборной Украины после увольнения Сергея Реброва.

В шорт-листе УАФ присутствовали три кандидатуры – Мирон Маркевич, Андреа Мальдера и Игорь Йовичевич. В понедельник, 27 апреля, стало известно что именно опытный украинский специалист стал главным фаворитом, чтобы возглавить «сине-желтых».

По информации источника, вопрос преемника Сергея Реброва будет снят в ближайшее время, так как к работе с главной командой страны вернется 75-летний Маркевич.

Интересно, что это назначении не на 100% поддерживает президент УАФ Андрей Шевченко. Однако окружение легенды украинского футбола убеждает его, что Маркевич – лучший вариант.

Сборная Украины осталась без тренера из-за невыполнения главной задачи – попадания на чемпионат мира. В марте национальная команда потерпела поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации.

Маркевич с июля 2024 года находится без работы после того, как покинул львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей (20 побед, пять ничьих и четыре поражения).

Николай Тытюк Источник: UA-Football
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 27 апреля 2026, 09:17 13
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27 апреля 2026, 09:28 3
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Футбол | 27.04.2026, 08:53
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера
Футбол | 27.04.2026, 20:19
Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 27.04.2026, 17:11
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Комментарии 24
Побажаю удачі.  Цікаво яким буде штаб.
Чи не краще було знайти більш прогресивного тренера? Але якщо Мирон дасть результат, то буду лише радий, але поки що це викликає у мене скепсис 
мда...
Ну і чому спорт.юа не піарить Сабо і Леоненка. Вони ж специ і в кожній грі щось да й порадять. Правда більше в іграх Динамо вони специ. Но то таке
Давайте Сабо. Його тут від полковніка до генерала всі підтримають і отамани і дмитрики
Маркевич - це продовження традицій старих вимпелів.
Ван Леувен, Йовічевич , Фонсека  інакше буде ще гірше
Присутність у шорт- листі прізвища означає , що з ним повинен бути контакт  . Цікаво і , зважаючи на ситуацію , просто обов'язково  ми  повинні знати , хто з УАФ був уповноважений контактувати з І. Йавічевічем і  який результат . Дуже і дуже дивно , що про " легендарну людину " з українським паспортом , як кандидата на посаду ,  трублять по 10 разів на добу , а про іншого , тобто І. Йовічевіча ,- ні гу- гу ..                       
Радий зв Мирона Богдановича, він того заслужив усім своїм життям в футболі! на 100 відсотків
Ну який з діда результат, аналізи і ті з піском. Реально 75 років дайте спокій людині
Ван Леувена потрiбно призначати..Щоб погоняв наших зiрок.. 
Маркевич на крайняк завжди під рукою, а от Йовічевіча упустимо. Якщо Маркевич візьме збірну і щось не піде, до того часу Йові уже знайде собі клуб. Потім якщо відставка Маркевича і ще більший головняк кого ставити. Ох і дарма не пробують Йовічевіча. Може той зарплату візьме більшу, ніж Маркевич, який готовий працювати за миску риса і "спасіба", але 100% не більшу, ніж фізрук Ребров. 
Від імені суркісів вимагаю включення в шортлист СаШо та Лужного. В них двох більше здобутих трофеїв чим в Маркевича і серця з духом в них динамівські
Щирі динамівські фани суркіса ніколи не приймуть маркевича як тренера збУ.
Это всего лишь пожелание общественности.
Уаф против. 
Хочуть чоловіка пошвидше на той світ відправити
Все лише тому, що Маркевич готовий працювати за тарілку супа.
Камбэк из 0:2. Определен бронзовый призер чемпионата Украины
Камбэк из 0:2. Определен бронзовый призер чемпионата Украины
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
