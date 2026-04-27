УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Национальную команду возглавит бывший наставник львовских «Карпат», 75-летний Мирон Маркевич
Украинская ассоциация футбола определилась с явным фаворитом на должность главного тренера сборной Украины после увольнения Сергея Реброва.
В шорт-листе УАФ присутствовали три кандидатуры – Мирон Маркевич, Андреа Мальдера и Игорь Йовичевич. В понедельник, 27 апреля, стало известно что именно опытный украинский специалист стал главным фаворитом, чтобы возглавить «сине-желтых».
По информации источника, вопрос преемника Сергея Реброва будет снят в ближайшее время, так как к работе с главной командой страны вернется 75-летний Маркевич.
Интересно, что это назначении не на 100% поддерживает президент УАФ Андрей Шевченко. Однако окружение легенды украинского футбола убеждает его, что Маркевич – лучший вариант.
Сборная Украины осталась без тренера из-за невыполнения главной задачи – попадания на чемпионат мира. В марте национальная команда потерпела поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации.
Маркевич с июля 2024 года находится без работы после того, как покинул львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей (20 побед, пять ничьих и четыре поражения).
Давайте Сабо. Його тут від полковніка до генерала всі підтримають і отамани і дмитрики
Ван Леувен, Йовічевич , Фонсека інакше буде ще гірше
Уаф против.