УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины

В шорт-листе находятся имена Мирона Маркевича, Игора Йовичевича и Андреаса Мальдеры

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась с тремя кандидатами на должность главного тренера сборной Украины после увольнения Сергея Реброва.

По информации источника, на сегодняшний день определился окончательный шорт-лист претендентов – «сине-желтых» может возглавить Мирон Маркевич, Игор Йовичевич или Андреас Мальдера.

Именно среди этих специалистов и будет определен наставник национальной команды. Президент УАФ Андрей Шевченко планирует сделать окончательный выбор до конца апреля.

С 2016 по 2021 год Мальдера был ассистентом главного тренера сборной Украины (Шевченко). В августе 2021-го покинул «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он выполнял обязанности ассистента. Мальдера не имеет опыта работы на должности главного тренера, однако готов начать самостоятельную карьеру.

Маркевич с июня 2023 по июль 2024 года возглавлял львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей – одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Йовичевич в течении своей карьеры возглавлял «Карпаты», словенский «Целье», «Динамо» Загреб, «Днепр», донецкий «Шахтер», саудовский «Аль-Раэд», болгарский «Лудогорец» и польский «Видзев».

Йовічевіч ++++ Хороший як тренер, і тактик, і особливо мотиватор, людина з українською мовою і українською душею. Це дуже важливо для тренера збірної.
Мальдера може непоганий асистент, відповідальний за якийсь компонент, але це не головний. Це кандидатура чисто проходить як дружок Шевченка. І це людина, в якої нема того, що я описав у Йовічевіча.
По Маркевичу уже писав не раз. Дідусеві краще відпочивати. 
За інформацією джерела 
 Якщо  є джерело,  то в  нього є  ім'я, назва !
 А так виходить - хтось  сказав,  чи  ми  почулм, чи  на каві  наворожили...
Я бачу вони навіть не намагалися знайти якихось хороших кандидатів, не приклади ніяких зусиль щоб когось хорошого знайти, тупо просто взяли відомі укр.вболіальникам імена.
Кандидати очікувані. Мені жоден не подобається, а там побачимо...
Ну ось і наближається))) Надіюсь, що Мальдера не тому, що йому пообіцяли збірну, відмовився від помічника Де Дзербі. Для мене трійка майже така як я хотів. Тільки крім Мальдери мав би бути Лупашко. Чомусь мені здається, що він зміг би достукатись до цього "золотого" покоління і я не як в нього сучавсне бачення футболу на відміну від Маркевича. А про Йовічевіча тут писав тільки я і Гаргантуа. Що він гарний мотиватор! 
Только Маркевич! В помощники можно Ротаня поставить.
Среди кандидатов на место Реброва был итальянец Андреа Мальдера, однако, как отмечает источник, он отказался от предложения возглавить команду, где в свое время работал с Шевченко. - статья кстати sport. ua
Йовічевіч 👌
Я весь час був проти літнього Маркевича,але якщо обирати серед ціх трьох, то краще нехай буде свій,хоча майже впевненний,що Шева обере свого колишнього помічника.
А що тут робить Мальдера, рівень якого асистент
Та скільки можна мозги довбати вболівальникам,ставте Маркевича  вже ,людина заслуговує своїм ставленням і до футболу і до України,що тобі Шева ,ще потрібно,щоб ухвалити єдине правильне рішення,плюс великий досвід за плечима,під боком такий тренер,а він хер...й страдає!!!
После сегодняшней встречи нашего фанатского подвального сообщества Динамо Киев, посвящённой ситуации вокруг сборной Украины, мы пришли к общему мнению: сборной нужны только люди с настоящим динамовским духом — те, кто понимает традиции и ценности украинского футбола изнутри.
Наше фанатское объединение направило свои предложения на факс Андрею Шевченко. В числе кандидатов, которых мы считаем достойными возглавить сборную:
Ищенко
Алексей Михайличенко
Леонид Буряк
Лужный
Шовковский
Все они люди с динамовским сердцем, хорошо знакомые с системой в украинском футболе.
Если же федерация всё-таки сделает выбор в пользу иностранного специалиста, мы также видим достойный вариант в лице Александра Хацкевича. Несмотря на статус иностранца, он тесно был связан с Динамо Киев и полностью разделяет бело-голубые ценности.
Мы искренне верим: сборную Украины способны спасти только динамовские сердца🤍💙
В любом случае нужен иностранный тренер, а не очередная прокладка ахметки для кастинга своих деревяшек в сборной (это я о Мироне).
