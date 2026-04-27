УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась с тремя кандидатами на должность главного тренера сборной Украины после увольнения Сергея Реброва.

По информации источника, на сегодняшний день определился окончательный шорт-лист претендентов – «сине-желтых» может возглавить Мирон Маркевич, Игор Йовичевич или Андреас Мальдера.

Именно среди этих специалистов и будет определен наставник национальной команды. Президент УАФ Андрей Шевченко планирует сделать окончательный выбор до конца апреля.

С 2016 по 2021 год Мальдера был ассистентом главного тренера сборной Украины (Шевченко). В августе 2021-го покинул «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он выполнял обязанности ассистента. Мальдера не имеет опыта работы на должности главного тренера, однако готов начать самостоятельную карьеру.

Маркевич с июня 2023 по июль 2024 года возглавлял львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей – одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Йовичевич в течении своей карьеры возглавлял «Карпаты», словенский «Целье», «Динамо» Загреб, «Днепр», донецкий «Шахтер», саудовский «Аль-Раэд», болгарский «Лудогорец» и польский «Видзев».