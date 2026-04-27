УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
В шорт-листе находятся имена Мирона Маркевича, Игора Йовичевича и Андреаса Мальдеры
Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась с тремя кандидатами на должность главного тренера сборной Украины после увольнения Сергея Реброва.
По информации источника, на сегодняшний день определился окончательный шорт-лист претендентов – «сине-желтых» может возглавить Мирон Маркевич, Игор Йовичевич или Андреас Мальдера.
Именно среди этих специалистов и будет определен наставник национальной команды. Президент УАФ Андрей Шевченко планирует сделать окончательный выбор до конца апреля.
С 2016 по 2021 год Мальдера был ассистентом главного тренера сборной Украины (Шевченко). В августе 2021-го покинул «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».
Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он выполнял обязанности ассистента. Мальдера не имеет опыта работы на должности главного тренера, однако готов начать самостоятельную карьеру.
Маркевич с июня 2023 по июль 2024 года возглавлял львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей – одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
Йовичевич в течении своей карьеры возглавлял «Карпаты», словенский «Целье», «Динамо» Загреб, «Днепр», донецкий «Шахтер», саудовский «Аль-Раэд», болгарский «Лудогорец» и польский «Видзев».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мальдера може непоганий асистент, відповідальний за якийсь компонент, але це не головний. Це кандидатура чисто проходить як дружок Шевченка. І це людина, в якої нема того, що я описав у Йовічевіча.
По Маркевичу уже писав не раз. Дідусеві краще відпочивати.
Якщо є джерело, то в нього є ім'я, назва !
А так виходить - хтось сказав, чи ми почулм, чи на каві наворожили...
Наше фанатское объединение направило свои предложения на факс Андрею Шевченко. В числе кандидатов, которых мы считаем достойными возглавить сборную:
Ищенко
Алексей Михайличенко
Леонид Буряк
Лужный
Шовковский
Все они люди с динамовским сердцем, хорошо знакомые с системой в украинском футболе.
Если же федерация всё-таки сделает выбор в пользу иностранного специалиста, мы также видим достойный вариант в лице Александра Хацкевича. Несмотря на статус иностранца, он тесно был связан с Динамо Киев и полностью разделяет бело-голубые ценности.
Мы искренне верим: сборную Украины способны спасти только динамовские сердца🤍💙