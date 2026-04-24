Известный тренер готов вернуться в сборную Украины и заменить Реброва

Бывший ассистент экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко – итальянец Андреа Мальдера – готов возглавить национальную команду после увольнения Сергея Реброва.

«Источники, которым я доверяю, убеждают в том, что Мальдера является кандидатом на должность главного тренера сборной. Самостоятельным кандидатом. Он хочет работать в сборной Украины и готов вернуться», – сообщил журналист Дмитрий Шпирко.

До июня 2016 года итальянец работал в структуре «Милана», где занимал должности тренера по развитию техники и аналитика матчей, после чего присоединился к штабу сборной Украины.

В течение пяти лет Мальдера помогал главному тренеру Андрею Шевченко, который на данный момент является президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021-го покинул «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он выполнял обязанности ассистента. Мальдера не имеет опыта работы на должности главного тренера, однако готов начать самостоятельную карьеру.