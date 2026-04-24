Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер готов вернуться в сборную Украины и заменить Реброва
24 апреля 2026, 14:22
Известный тренер готов вернуться в сборную Украины и заменить Реброва

Итальянский специалист Андреа Мальдера работал в штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 год

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Бывший ассистент экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко – итальянец Андреа Мальдера – готов возглавить национальную команду после увольнения Сергея Реброва.

«Источники, которым я доверяю, убеждают в том, что Мальдера является кандидатом на должность главного тренера сборной. Самостоятельным кандидатом. Он хочет работать в сборной Украины и готов вернуться», – сообщил журналист Дмитрий Шпирко.

До июня 2016 года итальянец работал в структуре «Милана», где занимал должности тренера по развитию техники и аналитика матчей, после чего присоединился к штабу сборной Украины.

В течение пяти лет Мальдера помогал главному тренеру Андрею Шевченко, который на данный момент является президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021-го покинул «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он выполнял обязанности ассистента. Мальдера не имеет опыта работы на должности главного тренера, однако готов начать самостоятельную карьеру.

Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
Ну звичайно! Знов свого друзяку шева ставить, якійсь сімейний бізнес
вчора не хоче, сьогодні хоче нах він потрібний 
