Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шешко стал первым игроком МЮ, забившим 10 и более голов в сезоне 2025/26
Англия
28 апреля 2026, 14:28 | Обновлено 28 апреля 2026, 14:32
Шешко стал первым игроком МЮ, забившим 10 и более голов в сезоне 2025/26

Вспомним пятерку лучших бомбардиров «МЮ» в текущем сезоне Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Словенский нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко забил свой 10-й гол за клуб в текущем сезоне АПЛ.

Это произошло в домашнем матче 34-го тура против «Брентфорда» (2:1), в котором именно словенец забил победный мяч.

Шешко стал первым игроком «МЮ» в сезоне АПЛ 2025/26 с 10+ голами.

По 9 забитых мячей имеют в своем активе Брайан Мбемо и Каземиро, который вчера также отличился голом, по 8 — Бруну Фернандеш и Матеус Кунья.

Лучшие бомбардиры «Манчестер Юнайтед» в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 10 – Беньямин Шешко (Словения)
  • 9 – Брайан Мбемо (Камерун)
  • 9 – Каземиро (Бразилия)
  • 8 – Бруну Фернандеш (Португалия)
  • 8 – Матеус Кунья (Бразилия)
Беньямин Шешко Манчестер Юнайтед Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем