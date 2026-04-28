Шешко стал первым игроком МЮ, забившим 10 и более голов в сезоне 2025/26

Словенский нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко забил свой 10-й гол за клуб в текущем сезоне АПЛ.

Это произошло в домашнем матче 34-го тура против «Брентфорда» (2:1), в котором именно словенец забил победный мяч.

Шешко стал первым игроком «МЮ» в сезоне АПЛ 2025/26 с 10+ голами.

По 9 забитых мячей имеют в своем активе Брайан Мбемо и Каземиро, который вчера также отличился голом, по 8 — Бруну Фернандеш и Матеус Кунья.

Лучшие бомбардиры «Манчестер Юнайтед» в АПЛ в сезоне 2025/26