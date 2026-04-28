Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У сборной Украины была премия за выход на ЧМ-2026. Ребров удивил игроков
Чемпионат мира
28 апреля 2026, 16:12 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:41
3

У сборной Украины была премия за выход на ЧМ-2026. Ребров удивил игроков

Ребров не донес информацию

Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, у сборной Украины была премия от УАФ за выход на ЧМ-2026 – два миллиона евро на всю команду.

Однако сообщается, что наставник Сергей Ребров и его штаб не смогли нормально донести до игроков эту информацию и мотивировать их перед матчем плей-офф отбора против Швеции.

Футболисты были удивлены, что тренеры команды не акцентировали внимание на том, что у них есть возможность заработать солидные деньги.

Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, а Ребров покинул команду.

По теме:
Стало известно, где и когда сборная Украины сыграет с Польшей
«Делают посмешище». Капитан сборной Австралии раскритиковал действия ФИФА
От Кейна до Винисиуса. Топ-10 фаворитов на ЗМ на ЧМ-2026
Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 27 апреля 2026, 21:50 39
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде

Марта в двух сетах справилась с Кэти Макнелли в поединке четвертого раунда

Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Футбол | 28 апреля 2026, 07:02 2
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука

Клуб хочет оставить украинца, но испытывает финансовые проблемы

Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 27.04.2026, 17:09
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Футбол | 28.04.2026, 10:22
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
Футбол | 28.04.2026, 15:17
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Починається. Хто знає про ті гроші? Чому Шева не оголосив про них (про гроші). І хіба гравці збірної повинні думати про гроші, виходячи на поле??? Гравці відстоюють честь держави (України !!!). А ви піднімаєте питання про гроші. Це якийсь цинізм. Навіть говорити про це НЕ хочеться.
Ответить
+1
То вони за гроші грають чи за збірну?
Ответить
0
Так вони з Шевою їх поділили між собою. До Ванги не ходи...!   А тепер грошей немає навіть для того, щоб заплатити тренеру збірної.  От кровосісі.
Ответить
0
Популярные новости
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18
Бокс
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 13
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 16
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем