У сборной Украины была премия за выход на ЧМ-2026. Ребров удивил игроков
Ребров не донес информацию
По информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, у сборной Украины была премия от УАФ за выход на ЧМ-2026 – два миллиона евро на всю команду.
Однако сообщается, что наставник Сергей Ребров и его штаб не смогли нормально донести до игроков эту информацию и мотивировать их перед матчем плей-офф отбора против Швеции.
Футболисты были удивлены, что тренеры команды не акцентировали внимание на том, что у них есть возможность заработать солидные деньги.
Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, а Ребров покинул команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
