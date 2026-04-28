У сборной Украины была премия за выход на ЧМ-2026. Ребров удивил игроков

По информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, у сборной Украины была премия от УАФ за выход на ЧМ-2026 – два миллиона евро на всю команду.

Однако сообщается, что наставник Сергей Ребров и его штаб не смогли нормально донести до игроков эту информацию и мотивировать их перед матчем плей-офф отбора против Швеции.

Футболисты были удивлены, что тренеры команды не акцентировали внимание на том, что у них есть возможность заработать солидные деньги.

Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, а Ребров покинул команду.