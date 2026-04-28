Журналист: «Суркис сперва был крайне недоволен, а потом – доволен»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, что президент Динамо Игорь Суркис остался доволен тем характером, который показала команда в матче с Кривбассом (6:5).

«Созванивались с Суркисом во время матча – он был крайне недоволен, а потом очень доволен характером игроков. Не все сыграли хорошо, но у киевлян явно ставка на молодых игроков, которым доверяет Костюк».

«И в этом плане президент доволен», – сказал Цыганык.

Киевляне уступали 1:4, но сумели сделать большой камбэк.