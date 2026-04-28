Журналист: «Суркис сперва был крайне недоволен, а потом – доволен»
Цыганык рассказал о разговоре с Суркисом
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, что президент Динамо Игорь Суркис остался доволен тем характером, который показала команда в матче с Кривбассом (6:5).
«Созванивались с Суркисом во время матча – он был крайне недоволен, а потом очень доволен характером игроков. Не все сыграли хорошо, но у киевлян явно ставка на молодых игроков, которым доверяет Костюк».
«И в этом плане президент доволен», – сказал Цыганык.
Киевляне уступали 1:4, но сумели сделать большой камбэк.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Национальную команду возглавит бывший наставник львовских «Карпат», 75-летний Мирон Маркевич
Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»