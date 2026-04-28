Моуриньо разозлился на игрока Бенфики, которого могут выгнать из клуба

Вингер лиссабонской «Бенфики» Доди Лукебакио может покинуть нынешний клуб из-за конфликта з главным тренером Жозе Моуриньо. Об этом сообщил O Jogo.

Во время матча 31-го тура против «Морейренсе» (4:1) бельгиец не скрывал своего недовольства во втором тайме, когда был вынужден отправиться на скамейку запасных.

Моуриньо разозлился на футболиста и отчитал его после того, как вингер ударил кулаком по сиденью. Стороны обсудили инцидент в раздевалке – Лукебакио получил серьезное предупреждение.

По информации источника, «орлы» уже рассматривают варианты трансфера игрока, за которого в начале сезона заплатили 20 миллионов евро. Моуриньо сообщил, что Лукебакио выгонят, если он не изменит своего отношения к тренеру и партнерам.

В нынешнем сезоне Доди провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Контракт бельгийского футболиста с «Бенфикой» истекает в июне 2030 года.