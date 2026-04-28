  4. Моуриньо разозлился на игрока Бенфики, которого могут выгнать из клуба
Португалия
28 апреля 2026, 11:07
Моуриньо разозлился на игрока Бенфики, которого могут выгнать из клуба

Главный тренер лиссабонского клуба недоволен поведением и отношением Доди Лукебакио

28 апреля 2026, 11:07
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вингер лиссабонской «Бенфики» Доди Лукебакио может покинуть нынешний клуб из-за конфликта з главным тренером Жозе Моуриньо. Об этом сообщил O Jogo.

Во время матча 31-го тура против «Морейренсе» (4:1) бельгиец не скрывал своего недовольства во втором тайме, когда был вынужден отправиться на скамейку запасных.

Моуриньо разозлился на футболиста и отчитал его после того, как вингер ударил кулаком по сиденью. Стороны обсудили инцидент в раздевалке – Лукебакио получил серьезное предупреждение.

По информации источника, «орлы» уже рассматривают варианты трансфера игрока, за которого в начале сезона заплатили 20 миллионов евро. Моуриньо сообщил, что Лукебакио выгонят, если он не изменит своего отношения к тренеру и партнерам.

В нынешнем сезоне Доди провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Контракт бельгийского футболиста с «Бенфикой» истекает в июне 2030 года.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Морейренсе Жозе Моуриньо Доди Лукебакио
Николай Тытюк Источник: O Jogo
Коуч Баварии назвал единственную команду, которая может бороться с ПСЖ
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
