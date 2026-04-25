На глазах у Судакова. Бенфика с Трубиным разгромила середняка

25 апреля «Бенфика» без проблем разобралась с «Морейренсе» в 31-м туре чемпионата Португалии.

«Орлы» на своём поле на «Эштадиу да Луж» разгромили соперника со счетом 4:1.

Украинский вратарь Анатолий Трубин совершил три сейва по ходу игры, но не спас «Бенфику» от пропущенного мяча.

Георгий Судаков провел весь матч на скамейке запасных, продолжив неприятную серию: три игры подряд в запасе.

Чемпионат Португалии. 31-й тур, 25 апреля

«Бенфика» – «Морейренсе» – 4:1

Голы: Баррейро, 2, Риос, 29, Иванович, 89, 90+2 – Травассуш, 26

