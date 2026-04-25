  На глазах у Судакова. Бенфика с Трубиным разгромила середняка
Чемпионат Португалии
Бенфика
25.04.2026 20:00 – FT 4 : 1
Морейренсе
Португалия
25 апреля 2026, 21:59 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:01
На глазах у Судакова. Бенфика с Трубиным разгромила середняка

Анатолий отыграл весь матч против «Морейренсе»

Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля «Бенфика» без проблем разобралась с «Морейренсе» в 31-м туре чемпионата Португалии.

«Орлы» на своём поле на «Эштадиу да Луж» разгромили соперника со счетом 4:1.

Украинский вратарь Анатолий Трубин совершил три сейва по ходу игры, но не спас «Бенфику» от пропущенного мяча.

Георгий Судаков провел весь матч на скамейке запасных, продолжив неприятную серию: три игры подряд в запасе.

Чемпионат Португалии. 31-й тур, 25 апреля

«Бенфика» – «Морейренсе» – 4:1

Голы: Баррейро, 2, Риос, 29, Иванович, 89, 90+2 – Травассуш, 26

Андрей Витренко
❤️🦅Бенфикушку с победушкой!🎉🥳
Ну ви і фантазуєте.
Середняк мав шанси на нічию і розкрився на останніх хвилинах. Бенфіка так собі команда. Моуріньо сьогодні пощастило просто.
Судакова не було і близько. Трубін молодець
