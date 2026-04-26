Бенфика – Морейренсе – 4:1. Домашний разгром на глазах Судакова. Видеообзор

25 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Морейренсе».

«Орлы» на своем поле на «Эштадиу да Луж» разгромили соперника со счетом 4:1.

Открыл счет в матче Баррейру на второй минуте, но на 26-й «Морейренсе» усилиями Травассуша сравнял счет.

Уже через 3 минуты Риос восстановил преимущество хозяев, а в концовке игры дубль оформил Иванович.

Украинский вратарь Анатолий Трубин совершил три сейва по ходу матча, но не спас «Бенфику» от пропущенного мяча.

Георгий Судаков просидел весь матч на скамейке запасных, продолжив неприятную серию: три матча подряд в запасе.

Чемпионат Португалии. 31-й тур, 25 апреля

Бенфика – Морейренсе – 4:1

Голы: Баррейру, 2, Риос, 29, Иванович, 89, 90+2 – Травассуш, 26

