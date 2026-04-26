  4. Бенфика – Морейренсе – 4:1. Домашний разгром на глазах Судакова. Видеообзор
26 апреля 2026, 11:58 | Обновлено 26 апреля 2026, 11:59
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Морейренсе».

«Орлы» на своем поле на «Эштадиу да Луж» разгромили соперника со счетом 4:1.

Открыл счет в матче Баррейру на второй минуте, но на 26-й «Морейренсе» усилиями Травассуша сравнял счет.

Уже через 3 минуты Риос восстановил преимущество хозяев, а в концовке игры дубль оформил Иванович.

Украинский вратарь Анатолий Трубин совершил три сейва по ходу матча, но не спас «Бенфику» от пропущенного мяча.

Георгий Судаков просидел весь матч на скамейке запасных, продолжив неприятную серию: три матча подряд в запасе.

Чемпионат Португалии. 31-й тур, 25 апреля

Бенфика – Морейренсе – 4:1

Голы: Баррейру, 2, Риос, 29, Иванович, 89, 90+2 – Травассуш, 26

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Бенфика), асcист Амар Дедич.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Бенфика), асcист Ричард Риос.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Леандро Баррейро Мартинс.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Диого Травассос (Морейренсе), асcист Андре Феррейра.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Бенфика), асcист Антониу Силва.
По теме:
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Фулхэм – Астон Вилла – 1:0. Борьба за еврокубки продолжается. Видеообзор
Третий трофей в сезоне. Монако с Гладырем во главе выиграл Кубок Франции
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Футбол | 25 апреля 2026, 13:51 3
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован 20-кратный чемпион Греции «Панатинаикос»

Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Футбол | 26 апреля 2026, 11:56 0
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ

Поединок стартует в 13:00 по Киеву

Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26.04.2026, 09:12
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Футбол | 26.04.2026, 11:09
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 07:50
«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
Популярные новости
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 55
Футбол
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
