  4. МАГУАЙР: «При Амориме матчи были равными, но мы всегда проигрывали»
28 апреля 2026, 11:13
МАГУАЙР: «При Амориме матчи были равными, но мы всегда проигрывали»

Лидер «Манчестер Юнайтед» сравнил нынешнюю игру команды с периодом работы португальца

Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался в адрес бывшего тренера «манкунианцев» Рубена Аморима после победы над «Брентфордом» (2:1) в 34-м туре АПЛ. Игрок объяснил, почему уход португальца пошел команде на пользу.

Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026-го. С ним команда показала худшие результаты за последние 40 лет – 24 победы в 63 матчах. При этом Магуайра португальский специалист часто оставлял вне состава, что не нравилось лидеру команды. После увольнения Аморима первую команду «красных дьяволов» возглавил Даррен Флетчер, а впоследствии Майкл Каррик. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в АПЛ, практически гарантировав себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

«Когда здесь был Рубен Аморим, матчи обычно были равными, но в итоге мы всегда проигрывали. Теперь, кажется, все изменилось в обратную сторону. Мы лучше играем в обоих штрафных, более надежно обороняемся и эффективнее используем моменты в атаке», – пояснил Магуайр.

Гарри признался, что сначала многие скептически оценивали приход Каррика в команду, но со временем в «Манчестер Юнайтед» появилась уверенность и результативность

«Результаты говорят сами за себя. С приходом менеджера и изменением схемы, кажется, мы просто набираем очки», – отметил футболист.

