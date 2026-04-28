Майкл КАРРИК: «Сейчас результаты имеют еще больший вес»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал победу над лондонским «Брентфордом» (2:1) в матче 25-го тура АПЛ:

«Игра местами была открытой. Мы начали просто фантастически. Мы контролировали ход матча и должны были довести дело до конца. Сегодня нам пришлось нелегко, но сейчас именно тот период года, когда результаты имеют еще большее значение.

Каземиро? Он забивал для нас несколько важных голов. Бруну, Гарри и Каземиро прекрасно взаимодействуют. Мы хотели выйти на поле, быстро начать игру, выглядеть опасно и креативно — и нам это удалось.

Второй гол, забитый непосредственно перед перерывом, поставил нас в выгодное положение. Матч никогда не был решен. Мы контролировали его благодаря изменениям в перерыве и выглядели более уверенно и солидно. Мы могли бы забить еще, но я считал, что были определенные зоны, которые нам нужно было контролировать лучше. Ребята продемонстрировали большой опыт, доведя игру до победы. Это были важные три очка для нас, и после матча с «Лидсом» две победы — это замечательно.

Почти гарантированное возвращение в ЛЧ? Это не было само собой разумеющимся, на определенных этапах мы не были фаворитами. Сейчас мы в хорошем положении и хотим финишировать в лиге как можно выше, поэтому будем продолжать бороться за это.

Нам пришлось сделать замены в перерыве. Были определенные зоны, которые нам нужно было лучше закрывать, и это дало хороший эффект. Это было чисто тактическое решение.

Мы забивали почти в каждом матче, и Бруну играет в этом большую роль. Он мог бы сделать еще одну голевую передачу и забить сам.

Это тяжелый финал в тяжелой лиге. Мы очень рады, что смогли одержать столько побед. Сегодня для нас главным были три очка».