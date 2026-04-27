Арсенал нашел забивного конкурента Дьекерешу: он в списке пожеланий

27 апреля 2026, 23:39 | Обновлено 28 апреля 2026, 00:10
Виктор Осимхен и его партнеры из «Галатасарая» заинтересовали лондонцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берти посетил горячее дерби между «Галатасараем» и «Фенербахче» в чемпионате Турции с целью просмотра нескольких футболистов.

Главной целью функционера «канониров» стал результативный форвард «львов» – Виктор Осимхен, который стал автором первого гола в матче.

«Арсенал» попытается навязать борьбу топ-клубам в гонке за Виктора, поскольку нападающий пользуется популярностью благодаря своей результативности.

Также в список Берти попали еще два игрока «Галатасарая» и сборной Турции: вингер Барыш Йылмаз и вратарь Угурджан Чакыр.

За голкипером уже долгое время следят «Ювентус» и «Интер», которые готовы выложить немалую сумму за Чакыра.

К счастью для Андреа, кроме Осимхена в матче забил и Йылмаз, а «Галатасарай» уничтожил заклятого соперника – 3:0.

В этом сезоне на клубному уровне Виктор отыграл 31 матч (20 голов, 7 ассистов), Барыш – 47 матчей (12 голов, 15 ассистов), Угурджан – 41 поединок, из которых 14 «сухих».

Андрей Витренко Источник: AS
