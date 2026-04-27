  4. Экс-директор Милана: «Наши тренировки были слишком легкими для Шевченко»
27 апреля 2026, 23:49 | Обновлено 27 апреля 2026, 23:50
Экс-директор Милана: «Наши тренировки были слишком легкими для Шевченко»

Ариедо Брайда вспомнил времена выступлений украинца в Италии

УАФ. Андрей Шевченко

Бывший спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда поделился мнением по поводу украинской легенды итальянского топ-клуба Андрея Шевченко.

«Адриано Галлиани (бывший вице-президент «Милана» – прим.) прекрасно разбирался в цифрах, умел хорошо вести переговоры. Он был отличным переговорщиком, а я хорошо разбирался в игроках. Почти идеальная пара, но идеала не существует. Он всегда мне доверял.

Я впервые попросил его взять меня на просмотр игрока, когда мы уехали в Киев. Он был не доволен игрой Шевченко, потому что тот не касался мяча, играл не уверенно. Я сказал ему, чтобы он сохранял покой, потому что для меня это наш игрок. И так оно и вышло. Он всегда мне доверял.

Шевченко приходилось тренироваться в условиях «военного времени». Когда он приехал в Милан, наши тренировки были для него слишком легкими. Он же привык к страданиям и самопожертвованию. Он казался невидимым, но появлялся в нужный момент. Когда атака происходила на фланге, он появлялся в нужном месте в нужное время. Он ощущал момент, у него была интуиция.

Он стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории «Милана», и, по сути, достиг этого всего за пять лет. Я часто вижусь с Шевой, и мне это приятно», – сказал Брайда в интервью подкасту Colpi da Maestro.

Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера« Дарио Срна удивил заявлением, заговорив о Шевченко.

чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Андрей Шевченко Ариедо Брайда
Антон Романенко Источник: Pianeta Milan
