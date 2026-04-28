Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 23:42
1984
2

Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата

«Горняки» хотят приобрести Желизко

28 апреля 2026, 23:42 |
1984
2 Comments
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко

По информации источника, «Шахтер» внимательно следит за полузащитником Иваном Желизко, выступающим за «Лехию» (Гданьск).

Донецкий клуб рассматривает вариант усиления позиции опорного полузащитника украинским футболистом, чтобы одновременно повысить конкуренцию в составе и учесть лимит на легионеров в заявке.

В этом сезоне Желизко провел 30 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Желизко является воспитанником львовского футбольного клуба «Карпаты».

Иван Желизко трансферы УПЛ трансферы Лехия Гданьск Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну непогано, команді точно не помішає, може і стане основним 
Ответить
+1
Нехай ще Хланя беруть, він точно кращий за Невертона.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем