Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
«Горняки» хотят приобрести Желизко
По информации источника, «Шахтер» внимательно следит за полузащитником Иваном Желизко, выступающим за «Лехию» (Гданьск).
Донецкий клуб рассматривает вариант усиления позиции опорного полузащитника украинским футболистом, чтобы одновременно повысить конкуренцию в составе и учесть лимит на легионеров в заявке.
В этом сезоне Желизко провел 30 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
Желизко является воспитанником львовского футбольного клуба «Карпаты».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило
Клуб хочет оставить украинца, но испытывает финансовые проблемы