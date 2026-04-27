Марта Костюк – Кэти Макнелли. Четвертьфинал Мадрида ждет. Видеообзор матча

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Кэти Макнелли в 1/8 финала грунтового турнира WTА 1000 в Мадриде, столице Испании.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 38 минут.

Следующей соперницей Марты будет представительница Чехии Линда Носкова.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Марта Костюк (Укрина) [26] – Кэти Макнелли (США) – 6:2, 6:3

