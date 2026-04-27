Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Кэти Макнелли. Четвертьфинал Мадрида ждет. Видеообзор матча
WTA
27 апреля 2026, 23:11 |
164
0

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Кэти Макнелли в 1/8 финала грунтового турнира WTА 1000 в Мадриде, столице Испании.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 38 минут.

Следующей соперницей Марты будет представительница Чехии Линда Носкова.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Марта Костюк (Укрина) [26] – Кэти Макнелли (США) – 6:2, 6:3

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Кремлев считает, что Уайлдер способен выиграть бой

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
15-летняя украинка прошла отбор и впервые сыграет в основе 100-тысячника
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем