27 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 27 апреля 2026, 23:06
Испанский клуб защитил своего вратаря, который ударил соперника по лицу

«Сарагоса» нашла виновного в ситуации

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Сарагоса» выступил с заявлением после ужасного инцидента в матче 37-го тура испанской Сегунды против «Уэски» (0:1).

Обе команды ведут активную борьбу за выживание, поэтому в конце встречи эмоции били через край.

При счете 1:0 в пользу «Уэски» голкипер «Сарагосы» Эстебан Андрада поддался на провокацию соперника и толкнул его. Это привело ко второй жёлтой карточке и удалению.

Вратарь потерял контроль после эпизода и набросился на соперника с кулаками, ударив его по лицу. В результате поединок перешел из футбола в драку.

«Сарагоса» встала на защиту своего вратаря и обвинила в массовой потасовке главного арбитра, который, по словам клуба, допустил множество ошибок.

Полное заявление клуба «Сарагоса»:

«Реал Сарагоса» выражает полное несогласие с судейством, которое осуществил арбитр в матче, состоявшемся в это воскресенье против «Уэски», особенно в части различного подхода к принятию решений в обеих штрафных площадках. По нашему мнению, это чётко и напрямую повлияло на результат поединка.

Этот факт не мешает клубу сразу же решительно осудить эпизоды, произошедшие в концовке матча и порочащие имидж «Реал Сарагосы», чего не должно было произойти.

Уже неоднократно «Реал Сарагоса» страдала от различных судейских решений в матчах в течение этого сезона, о чем мы заявляли и сообщали соответствующим органам различными каналами, когда считали это необходимым. В то же время это никоим образом не оправдывает агрессию нашего игрока Эстебана Андрады или спортивную ситуацию, в которой оказался клуб и которая сопровождала его практически на протяжении всего сезона.

Именно поэтому мы вновь требуем, чтобы на решающем этапе чемпионата применение правил осуществлялось с максимальной строгостью, последовательностью и единообразием подхода – в защиту престижа соревнования и уважения к нашему клубу и нашим болельщикам. Тем более на финальной стадии сезона, когда на кону стоит очень многое.

