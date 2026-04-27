  4. Успех украинцев. Яремчук и Забарный попали еще в одну символическую сборную
27 апреля 2026, 22:23 | Обновлено 27 апреля 2026, 22:31
Успех украинцев. Яремчук и Забарный попали еще в одну символическую сборную

Веб-портал SofaScore включил украинцев в число 11 лучших игроков 31-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинцы Илья Забарный и Роман Яремчук вошли в символическую сборную 31-го тура чемпионата Франции по версии SofaScore.

Оба футболиста сыграли ключевую роль в успехах своих клубов. ПСЖ уверенно обыграл Анже на выезде со счетом 3:0, а Лион в упорной борьбе взял верх над Осером (3:2).

Забарный провел на поле весь матч в составе парижан и получил оценку 7.9. Яремчук, отыграв 77 минут за Лион, оформил дубль и стал главным героем встречи, заработав оценку 8.8.

В нынешнем сезоне Забарный провел 33 матча и отметился одним голом (25 игр и 1 мяч в Лиге 1). В активе Яремчука – 4 гола и 1 результативная передача в 11 матчах за Лион, включая 3 гола в 8 поединках чемпионата Франции.

Символическая сборная 31-го тура чемпионата Франции (по версии SofaScore)

По теме:
Разгром ПСЖ, дубль Яремчука. Таблица чемпионата Франции после 31-го тура
Милану предложили подписать форварда ПСЖ
Яремчук и Забарный вошли в символическую сборную 31-го тура во Франции
Николай Степанов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 27 апреля 2026, 17:09 5
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде

27 апреля свои матчи 4-го раунда уже выиграли Баптист, Фернандес, Соболенко и Плишкова

Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Футбол | 27 апреля 2026, 07:44 10
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»

Президент киевлян ответил на вопросы после матча с «Кривбассом»

Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 27.04.2026, 10:23
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27.04.2026, 08:36
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером
Футбол | 27.04.2026, 20:29
Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером
Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером
Популярные новости
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 3
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
