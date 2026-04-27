Успех украинцев. Яремчук и Забарный попали еще в одну символическую сборную
Веб-портал SofaScore включил украинцев в число 11 лучших игроков 31-го тура Лиги 1
Украинцы Илья Забарный и Роман Яремчук вошли в символическую сборную 31-го тура чемпионата Франции по версии SofaScore.
Оба футболиста сыграли ключевую роль в успехах своих клубов. ПСЖ уверенно обыграл Анже на выезде со счетом 3:0, а Лион в упорной борьбе взял верх над Осером (3:2).
Забарный провел на поле весь матч в составе парижан и получил оценку 7.9. Яремчук, отыграв 77 минут за Лион, оформил дубль и стал главным героем встречи, заработав оценку 8.8.
В нынешнем сезоне Забарный провел 33 матча и отметился одним голом (25 игр и 1 мяч в Лиге 1). В активе Яремчука – 4 гола и 1 результативная передача в 11 матчах за Лион, включая 3 гола в 8 поединках чемпионата Франции.
Символическая сборная 31-го тура чемпионата Франции (по версии SofaScore)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
