Польский клуб обогатился благодаря Шахтеру

29 апреля 2026, 07:32 |
Ярослав Крулевский оценил сотрудничество с «Шахтером»

ФК Шахтер

Президент «Вислы» Краков Ярослав Крулевский оценил сотрудничество с «Шахтером», который проводит домашние матчи еврокубков на стадионе польского клуба.

По его словам, это решение уже сейчас дает положительный эффект для финансов клуба, а окончательные итоги будут подведены после завершения сезона. Также выгоду получает и Краков – растет количество туристов, активнее работает сфера услуг, а город получает дополнительное международное внимание благодаря трансляциям матчей УЕФА.

Крулевский подчеркнул, что «Висла» открыта к продолжению сотрудничества и в следующем сезоне, если ситуация в Украине не позволит «Шахтеру» вернуться домой. Он назвал это взаимовыгодным решением для всех сторон – как в спортивном, так и в организационном плане.

Висла Краков Шахтер Донецк Лига конференций
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Krakowska
