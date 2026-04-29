Польский клуб обогатился благодаря Шахтеру

Президент «Вислы» Краков Ярослав Крулевский оценил сотрудничество с «Шахтером», который проводит домашние матчи еврокубков на стадионе польского клуба.

По его словам, это решение уже сейчас дает положительный эффект для финансов клуба, а окончательные итоги будут подведены после завершения сезона. Также выгоду получает и Краков – растет количество туристов, активнее работает сфера услуг, а город получает дополнительное международное внимание благодаря трансляциям матчей УЕФА.

Крулевский подчеркнул, что «Висла» открыта к продолжению сотрудничества и в следующем сезоне, если ситуация в Украине не позволит «Шахтеру» вернуться домой. Он назвал это взаимовыгодным решением для всех сторон – как в спортивном, так и в организационном плане.