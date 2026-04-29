Реал подписал контракт с новым тренером. Скоро объявят

Мадридский «Реал» нашел замену главному тренеру Альваро Арбелоа.

По информации инсайдера Франсуа Гальярдо, клуб уже подписал контракт с немецким специалистом Юргеном Клоппом, и официальное объявление может состояться в ближайшее время. Более того, в тренерский штаб якобы может войти и Тони Кроос.

Отмечается, что соглашение между сторонами было согласовано еще зимой, а недавняя встреча лишь ускорила и в итоге завершила процесс.

Ранее немец Юрген Клопп определил будущее Андрея Лунина после своего прихода в клуб.