Реал подписал контракт с новым тренером. Скоро объявят
Клопп возглавит команду
Мадридский «Реал» нашел замену главному тренеру Альваро Арбелоа.
По информации инсайдера Франсуа Гальярдо, клуб уже подписал контракт с немецким специалистом Юргеном Клоппом, и официальное объявление может состояться в ближайшее время. Более того, в тренерский штаб якобы может войти и Тони Кроос.
Отмечается, что соглашение между сторонами было согласовано еще зимой, а недавняя встреча лишь ускорила и в итоге завершила процесс.
Ранее немец Юрген Клопп определил будущее Андрея Лунина после своего прихода в клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
