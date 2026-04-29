  4. Реал подписал контракт с новым тренером. Скоро объявят
29 апреля 2026, 02:32
Реал подписал контракт с новым тренером. Скоро объявят

Клопп возглавит команду

planetarealmadrid. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» нашел замену главному тренеру Альваро Арбелоа.

По информации инсайдера Франсуа Гальярдо, клуб уже подписал контракт с немецким специалистом Юргеном Клоппом, и официальное объявление может состояться в ближайшее время. Более того, в тренерский штаб якобы может войти и Тони Кроос.

Отмечается, что соглашение между сторонами было согласовано еще зимой, а недавняя встреча лишь ускорила и в итоге завершила процесс.

Ранее немец Юрген Клопп определил будущее Андрея Лунина после своего прихода в клуб.

Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига назначение тренера чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
Ой, Клопп навіть не уявляє, у що він вплутується. За часів, коли він був тренером, він не був найуспішнішим тренером. Народ його любить. Досягнень у нього менше, ніж у збитого пілота Моурінью, якого критикують усі, кому не лінь. На мою думку, Юрген, відірвавшись від реальності, переплутав «Реал» із «Ліверпулем». Тут йому часу на побудову команди не дадуть. Чи готовий він працювати з токсиками? Хоча з токсиками працюватиме Кроос. Кроос, коли був гравцем «вершкових», був дуже шанований. І якщо з мадридськими токсиками впораються — значить, Кроос чудово допомагає в роздягальні.
