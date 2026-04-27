  4. ФОТО. Месси поддержал испанский клуб, просмотрев матч. И это не Барса
27 апреля 2026, 23:50 | Обновлено 27 апреля 2026, 23:52
Лионель постепенно привыкает к роли функционера «Корнельи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины – Лионель Месси – посвятил свободное время просмотру матча испанского клуба «Корнелья».

После приобретения малоизвестного клуба Лионель начал внимательно следить за развитием своей команды.

Под пристальным взглядом Месси «Корнелья» потерпела поражение в выездном матче против «КЕ Европа В» в лиге Терсера КИФФ – 1:2.

«Вперед», – написал Лионель при нулевом счете.

По теме:
Руни рассказал, кто был лучше – Шевченко или Анри
Испанский клуб защитил своего вратаря, который ударил соперника по лицу
Очередной бунт в Реале. Лидеры команды выступили против Арбелоа
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе назвал футболиста, из-за которого Реал провалил сезон
Футбол | 27 апреля 2026, 23:09 1
Мбаппе назвал футболиста, из-за которого Реал провалил сезон
Мбаппе назвал футболиста, из-за которого Реал провалил сезон

Француз разочарован в Беллингеме

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 27 апреля 2026, 21:31 26
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины

Национальную команду возглавит бывший наставник львовских «Карпат», 75-летний Мирон Маркевич

Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 27.04.2026, 09:17
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Футбол | 27.04.2026, 08:53
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Популярные новости
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 3
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
