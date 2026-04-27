Испания27 апреля 2026, 23:50 | Обновлено 27 апреля 2026, 23:52
ФОТО. Месси поддержал испанский клуб, просмотрев матч. И это не Барса
Лионель постепенно привыкает к роли функционера «Корнельи»
Звездный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины – Лионель Месси – посвятил свободное время просмотру матча испанского клуба «Корнелья».
После приобретения малоизвестного клуба Лионель начал внимательно следить за развитием своей команды.
Под пристальным взглядом Месси «Корнелья» потерпела поражение в выездном матче против «КЕ Европа В» в лиге Терсера КИФФ – 1:2.
«Вперед», – написал Лионель при нулевом счете.
