ФОТО. Месси поддержал испанский клуб, просмотрев матч. И это не Барса

Звездный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины – Лионель Месси – посвятил свободное время просмотру матча испанского клуба «Корнелья».

После приобретения малоизвестного клуба Лионель начал внимательно следить за развитием своей команды.

Под пристальным взглядом Месси «Корнелья» потерпела поражение в выездном матче против «КЕ Европа В» в лиге Терсера КИФФ – 1:2.

«Вперед», – написал Лионель при нулевом счете.

