ФОТО. Эффект Месси: скромный клуб уже популярнее команд Ла Лиги
Лионель Месси приобрел Корнелью
«Корнелья» уже имеет больше подписчиков, чем «Эспаньол», пишет издание Sport.es.
Клуб из Байш-Льобрегата имел около 39 тысяч подписчиков в Instagram до «новости века», а теперь превысил отметку в 550 тысяч. Причина – Лионель Месси, который приобрел «Корнелью». Сначала многие не верили в эту новость, но она быстро подтвердилась и вызвала огромный резонанс.
Этот шаг усилил связь Месси с Барселоной и дал мощный импульс клубу, известному своей академией, где воспитывались Давид Райя, Жорди Альба, Жерар Мартин и другие.
Рост аудитории оказался стремительным: уже через сутки после объявления число подписчиков превысило 280 тысяч, а сейчас – более 560 тысяч и продолжает расти.
«Корнелья», выступающая в Терсере RFEF, уже обошла по подписчикам ряд клубов Ла Лиги, включая «Эспаньол», и приближается к «Хетафе» и «Сельте».
