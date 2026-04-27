  4. Обладатель Золотого мяча рассказал, какой тренер нужен сборной Украины
27 апреля 2026, 20:25 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:48
Обладатель Золотого мяча рассказал, какой тренер нужен сборной Украины

Игорь Беланов в национальной команде намерен видеть украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал свое мнение по позиции главного тренера сборной Украины, которую недавно покинул Сергей Ребров:

– Сейчас немало разговоров ведется вокруг кандидатуры нового главного тренера национальной сборной. Кто, на ваш взгляд, должен ее возглавить?

– По-моему, пост руководителя нашей сборной должен занять украинец. Однако сколько бы мы ни обсуждали того или иного кандидата, а все упирается в наших футболистов. От матчей с участием сборной Украины, которые мне приходилось видеть, я в шоке. У них не было ни скорости, ни переводов, ни обводок. Взять хотя бы мартовскую игру со Швецией. В ней играли монотонно, без огонька. Вот забил один мяч Пономаренко, и это было в самой концовке. Ну, что это за игра? И это при том, что в матче такого значения нужно было идти ва-банк, врываться в чужую штрафную, бежать в атаку. Но для этого, чтобы все это эффективно делать, должен быть коллектив настоящих профессионалов. Коллектив единомышленников, объединенных одной целью – завоевать право преодолеть первый из барьеров на пути к финальной части чемпионата мира. Таких, какими в середине восьмидесятых были мои партнеры по киевскому «Динамо». Любого из этого состава возьми – это были машины. Даже и не знаю, кто был лучше. Во всяком случае, среднее звено «Динамо» в то время было одним из лучших в мире, поверьте мне. И это не громкие слова. Каждый из нас обладал отличными качествами – как физическими, так и техническими. Это были ребята с таким характером, что могли «порвать» любого соперника. Впереди играли два нападающих, которые имели высокую скорость, умение завершить атаку. Применялся прессинг, была максимальная самоотдача. Об этом можно долго рассказывать. Поэтому меня и волнует тема достойных футболистов для сборной. Таких, кто мог показывать содержательную игру и доказывал, что в национальной команде находится на своем месте. А то мы видим, что тот или иной игрок носится по полю, прыгает, скачет – а вот выделить некого.

