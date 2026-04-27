  Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной
27 апреля 2026, 10:33 | Обновлено 27 апреля 2026, 11:46
Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной

Главная тема для главной команды страны

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Беланов

Поражение сборной Украины от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 до сих пор не лишает ощущения нереализованности.

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов в комментарии Sport.ua поделился мнением по поводу игровых проблем главной команды страны и кандидатуры нового наставника.

– Что касается сыгранных матчей нашей сборной, то я уже как-то говорил, обращаясь к ее футболистам: «Ребята, если вы так не уважаете историю украинского футбола, страну и ее болельщиков, которые за вас переживают, то хотя бы себя уважали». Мы очень близко и болезненно воспринимаем эти неудачи, ведь это реноме Украины, ее спортивная честь и достоинство.

Понятно, что за границей, где вы играете, у вас есть реклама, но давайте наконец достойно играть и за нашу родную страну. Покажите достойный результат. А то вас хвалят, носят на руках – а когда вы выходите на футбольное поле в составе национальной сборной, то никого из вас не видно и не слышно. Это неправильно, и не должно так быть.

– Сейчас немало разговоров ведется вокруг кандидатуры нового главного тренера национальной сборной. Кто, на ваш взгляд, должен ее возглавить?

– По-моему, пост руководителя нашей сборной должен занять украинец. Однако сколько бы мы ни обсуждали того или иного кандидата, а все упирается в наших футболистов. От матчей с участием сборной Украины, которые мне приходилось видеть, я в шоке. У них не было ни скорости, ни переводов, ни обводок. Взять хотя бы мартовскую игру со Швецией. В ней играли монотонно, без огонька. Вот забил один мяч Пономаренко, и это было в самой концовке. Ну, что это за игра? И это при том, что в матче такого значения нужно было идти ва-банк, врываться в чужую штрафную, бежать в атаку. Но для этого, чтобы все это эффективно делать, должен быть коллектив настоящих профессионалов. Коллектив единомышленников, объединенных одной целью – завоевать право преодолеть первый из барьеров на пути к финальной части чемпионата мира. Таких, какими в середине восьмидесятых были мои партнеры по киевскому «Динамо». Любого из этого состава возьми – это были машины. Даже и не знаю, кто был лучше. Во всяком случае, среднее звено «Динамо» в то время было одним из лучших в мире, поверьте мне. И это не громкие слова. Каждый из нас обладал отличными качествами – как физическими, так и техническими. Это были ребята с таким характером, что могли «порвать» любого соперника. Впереди играли два нападающих, которые имели высокую скорость, умение завершить атаку. Применялся прессинг, была максимальная самоотдача. Об этом можно долго рассказывать. Поэтому меня и волнует тема достойных футболистов для сборной. Таких, кто мог показывать содержательную игру и доказывал, что в национальной команде находится на своем месте. А то мы видим, что тот или иной игрок носится по полю, прыгает, скачет – а вот выделить некого.

Ранее знаменитый экс-футболист заявил, что хочет тренировать сборную Украины вместе с Маркевичем.

Все правильно Ігор сказав, не болить душа у футболістів за країну, кожен сам за себе.
Беланов забыл добавить, что при Лобановском команда плотно сидела на допинге, потому и физуха была запредельная, и носились по полю как спринтеры, никто догнать не мог. А сейчас допинг могут заставить принимать только из-под палки, и не каждый готов рисковать карьерой, Мудрик тому яркий пример...
