  4. Осталось только четыре клуба. Все полуфинальные противостояния в истории ЛЧ
27 апреля 2026, 19:06 | Обновлено 27 апреля 2026, 19:18
Осталось только четыре клуба. Все полуфинальные противостояния в истории ЛЧ

Какими были пары полуфиналистов в каждом сезоне самого престижного турнира Европы?

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже на этой неделе будут сыграны первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

ПСЖ сыграет против Баварии, Атлетико – против Арсенала.

В этой связи вспомним все полуфинальные пары каждого розыгрыша турнира, начиная с сезона 1993/94.

В это время впервые были сыграны матчи данной стадии Лиги чемпионов.

Все полуфинальные противостояния в истории Лиги чемпионов

  • 2025/26: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал
  • 2024/25: Арсенал – ПСЖ, Барселона – Интер
  • 2023/24: Боруссия Дортмунд – ПСЖ, Бавария – Реал
  • 2022/23: Реал – Манчестер Сити, Милан – Интер
  • 2021/22: Ливерпуль – Вильярреал, Манчестер Сити – Реал
  • 2020/21: ПСЖ – Манчестер Сити, Реал – Челси
  • 2019/20: Лион – Бавария, РБ Лейпциг – ПСЖ
  • 2018/19: Барселона – Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур – Аякс
  • 2017/18: Бавария – Реал, Ливерпуль – Рома
  • 2016/17: Монако – Ювентус, Реал – Атлетико
  • 2015/16: Атлетико – Бавария, Манчестер Сити – Реал
  • 2014/15: Барселона – Бавария, Ювентус – Реал
  • 2013/14: Реал – Бавария, Атлетико – Челси
  • 2012/13: Боруссия Дортмунд – Реал, Бавария – Барселона
  • 2011/12: Челси – Барселона, Бавария – Реал
  • 2010/11: Реал – Барселона, Шальке – Манчестер Юнайтед
  • 2009/10: Бавария – Лион, Интер – Барселона
  • 2008/09: Манчестер Юнайтед – Арсенал, Барселона – Челси
  • 2007/08: Барселона – Манчестер Юнайтед, Ливерпуль – Челси
  • 2006/07: Челси – Ливерпуль, Манчестер Юнайтед – Милан
  • 2005/06: Арсенал – Вильярреал, Милан – Барселона
  • 2004/05: Челси – Ливерпуль, Милан – ПСВ
  • 2003/04: Порту – Депортиво, Монако – Челси
  • 2002/03: Милан – Интер, Реал – Ювентус
  • 2001/02: Манчестер Юнайтед – Байер, Барселона – Реал
  • 2000/01: Лидс Юнайтед – Валенсия, Реал – Бавария
  • 1999/00: Реал – Бавария, Валенсия – Барселона
  • 1998/99: Динамо Киев – Бавария, Манчестер Юнайтед – Ювентус
  • 1997/98: Реал – Боруссия Дортмунд, Ювентус – Монако
  • 1996/97: Аякс – Ювентус, Боруссия Дортмунд – Манчестер Юнайтед
  • 1995/96: Ювентус – Нант, Аякс – Панатинаикос
  • 1994/95: ПСЖ – Милан, Бавария – Аякс
  • 1993/94: Милан – Монако, Барселона – Порту
