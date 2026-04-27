Лига чемпионов27 апреля 2026, 19:06 | Обновлено 27 апреля 2026, 19:18
Осталось только четыре клуба. Все полуфинальные противостояния в истории ЛЧ
Какими были пары полуфиналистов в каждом сезоне самого престижного турнира Европы?
Уже на этой неделе будут сыграны первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.
ПСЖ сыграет против Баварии, Атлетико – против Арсенала.
В этой связи вспомним все полуфинальные пары каждого розыгрыша турнира, начиная с сезона 1993/94.
В это время впервые были сыграны матчи данной стадии Лиги чемпионов.
Все полуфинальные противостояния в истории Лиги чемпионов
- 2025/26: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал
- 2024/25: Арсенал – ПСЖ, Барселона – Интер
- 2023/24: Боруссия Дортмунд – ПСЖ, Бавария – Реал
- 2022/23: Реал – Манчестер Сити, Милан – Интер
- 2021/22: Ливерпуль – Вильярреал, Манчестер Сити – Реал
- 2020/21: ПСЖ – Манчестер Сити, Реал – Челси
- 2019/20: Лион – Бавария, РБ Лейпциг – ПСЖ
- 2018/19: Барселона – Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур – Аякс
- 2017/18: Бавария – Реал, Ливерпуль – Рома
- 2016/17: Монако – Ювентус, Реал – Атлетико
- 2015/16: Атлетико – Бавария, Манчестер Сити – Реал
- 2014/15: Барселона – Бавария, Ювентус – Реал
- 2013/14: Реал – Бавария, Атлетико – Челси
- 2012/13: Боруссия Дортмунд – Реал, Бавария – Барселона
- 2011/12: Челси – Барселона, Бавария – Реал
- 2010/11: Реал – Барселона, Шальке – Манчестер Юнайтед
- 2009/10: Бавария – Лион, Интер – Барселона
- 2008/09: Манчестер Юнайтед – Арсенал, Барселона – Челси
- 2007/08: Барселона – Манчестер Юнайтед, Ливерпуль – Челси
- 2006/07: Челси – Ливерпуль, Манчестер Юнайтед – Милан
- 2005/06: Арсенал – Вильярреал, Милан – Барселона
- 2004/05: Челси – Ливерпуль, Милан – ПСВ
- 2003/04: Порту – Депортиво, Монако – Челси
- 2002/03: Милан – Интер, Реал – Ювентус
- 2001/02: Манчестер Юнайтед – Байер, Барселона – Реал
- 2000/01: Лидс Юнайтед – Валенсия, Реал – Бавария
- 1999/00: Реал – Бавария, Валенсия – Барселона
- 1998/99: Динамо Киев – Бавария, Манчестер Юнайтед – Ювентус
- 1997/98: Реал – Боруссия Дортмунд, Ювентус – Монако
- 1996/97: Аякс – Ювентус, Боруссия Дортмунд – Манчестер Юнайтед
- 1995/96: Ювентус – Нант, Аякс – Панатинаикос
- 1994/95: ПСЖ – Милан, Бавария – Аякс
- 1993/94: Милан – Монако, Барселона – Порту
