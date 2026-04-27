Альварес отреагировал на слухи о переходе в Барселону
Аргентинец может присоединиться к каталонцам уже этим летом
26-летний нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону». Ранее сообщалось, что представители «блаугранас» уже связывались с руководством «матрасников» по поводу выкупа контракта игрока. Каталонцы видят в нем долгосрочную замену Роберту Левандовски, который скоро покинет клуб.
«Я стараюсь не придавать слишком большого значения тому, что говорят в СМИ, потому что это часто превращается в снежный ком лжи. Я не могу постоянно выходить, чтобы опровергать или отрицать все, что появляется постоянно», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.
По данным СМИ, «Атлетико» оценивает Альвареса в более чем 120 млн евро. Руководство «Барселоны» рассчитывает сбить цену до 80-90 млн.
В текущем сезоне Хулиан принял участие в 44 матчах «Атлетико», отличившись 19 забитыми голами и 10 результативными передачами во всех турнирах.
🚨 Julián Álvarez: “I try not to give too much importance to what’s said on the media, because it often starts becoming a snowball of lies”. 🤥❄️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026
“I can’t keep going out to clarify or deny everything that comes out all the time”. pic.twitter.com/asdF2BPdSz
