  4. Альварес отреагировал на слухи о переходе в Барселону
27 апреля 2026, 18:12
Альварес отреагировал на слухи о переходе в Барселону

Аргентинец может присоединиться к каталонцам уже этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону». Ранее сообщалось, что представители «блаугранас» уже связывались с руководством «матрасников» по поводу выкупа контракта игрока. Каталонцы видят в нем долгосрочную замену Роберту Левандовски, который скоро покинет клуб.

«Я стараюсь не придавать слишком большого значения тому, что говорят в СМИ, потому что это часто превращается в снежный ком лжи. Я не могу постоянно выходить, чтобы опровергать или отрицать все, что появляется постоянно», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

По данным СМИ, «Атлетико» оценивает Альвареса в более чем 120 млн евро. Руководство «Барселоны» рассчитывает сбить цену до 80-90 млн.

В текущем сезоне Хулиан принял участие в 44 матчах «Атлетико», отличившись 19 забитыми голами и 10 результативными передачами во всех турнирах.

Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
