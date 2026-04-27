  4. Два топ-клуба из Бразилии хотят перехватить трансферную цель Шахтера
27 апреля 2026, 17:55
Два топ-клуба из Бразилии хотят перехватить трансферную цель Шахтера

Райан Роберту может покинуть «Фламенго», но так и не доехать в Украину

instagram.com/ryanroberto08. Райан Роберту

Донецкий «Шахтер» столкнется с серьезной конкуренцией за право подписать контракт с 18-летним вингером молодежной команды «Фламенго» Райаном Роберту.

Интерес к таланту, у которого в марте следующего года истекает контракт со «стервятниками» и который пока не спешит подписывать новое соглашение из-за разногласий с клубом, проявляют также гранды бразильской Серии А – «Палмейрас» и «Коринтианс».

В частности, сообщается, что «Палмейрас» уже связался с Райаном Роберту и пообещал ему место в первой команде в 2027 году.

Условие играть в первой команде является ключевым для Роберту и в переговорах с «Фламенго», где пока не готовы удовлетворить это желание футболиста.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов предложить Райану Роберту место в основе, подписав с футболистом предварительный контракт уже в сентябре.

Райан Роберту Фламенго Шахтер Донецк Коринтианс Палмейрас трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Бабло як завжди переможе 
