Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер сделал предложение по Райану Роберту, но есть проблема
Украина. Премьер лига
22 апреля 2026, 09:40 | Обновлено 22 апреля 2026, 09:41
Шахтер сделал предложение по Райану Роберту, но есть проблема

Лидер УПЛ хочет заполучить таланта академии «Фламенго»

instagram.com/ryanroberto08. Райан Роберту

«Шахтер» сделал конкретные шаги в своих попытках заполучить 18-летнего вингера юношеской команды «Фламенго» Райана Роберту.

По информации авторитетного портала Globo, «горняки» вышли на «стервятников» с предложением о покупке футболиста, однако подробности этого оффера остаются неизвестными.

«Фламенго» не хочет отпускать Роберту на предложенных условиях и стремится подписать с игроком новый контракт, так как срок действия текущего завершается в марте 2027 года и уже осенью 2026-го Райан получит возможность подписать пре-контракт и уйти свободным агентом.

Переговоры игрока с «Шахтером» продолжаются уже почти месяц, и украинский клуб предложил вингеру выгодную сделку, в рамках которой он будет подписан в основной состав. Представители Райана Роберту положительно оценивают этот трансфер.

Для того, чтобы раздумывать над продлением сделки с «Фламенго» Роберту хочет увидеть более четкий план своего развития в клубе. Но пока «стервятники» предлагают вингеру только роль игрока юношеской команды без четких перспектив попадания в основную.

Также интерес к Райану Роберту проявляет московский цска, который готов повторить финансовые условия «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» не готов продать Райана Роберту сейчас, если только не будет активирована его клаусула в 50 млн евро.

Райан Роберту Фламенго Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шахтёру необходимо U19 развивать, юношескую Лигу брать))))))))
Ответить
+1
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем