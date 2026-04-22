Шахтер сделал предложение по Райану Роберту, но есть проблема

«Шахтер» сделал конкретные шаги в своих попытках заполучить 18-летнего вингера юношеской команды «Фламенго» Райана Роберту.

По информации авторитетного портала Globo, «горняки» вышли на «стервятников» с предложением о покупке футболиста, однако подробности этого оффера остаются неизвестными.

«Фламенго» не хочет отпускать Роберту на предложенных условиях и стремится подписать с игроком новый контракт, так как срок действия текущего завершается в марте 2027 года и уже осенью 2026-го Райан получит возможность подписать пре-контракт и уйти свободным агентом.

Переговоры игрока с «Шахтером» продолжаются уже почти месяц, и украинский клуб предложил вингеру выгодную сделку, в рамках которой он будет подписан в основной состав. Представители Райана Роберту положительно оценивают этот трансфер.

Для того, чтобы раздумывать над продлением сделки с «Фламенго» Роберту хочет увидеть более четкий план своего развития в клубе. Но пока «стервятники» предлагают вингеру только роль игрока юношеской команды без четких перспектив попадания в основную.

Также интерес к Райану Роберту проявляет московский цска, который готов повторить финансовые условия «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» не готов продать Райана Роберту сейчас, если только не будет активирована его клаусула в 50 млн евро.