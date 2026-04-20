  4. 50 млн евро и без торга. Фламенго шокировал Шахтер ценой на своего игрока
Украина. Премьер лига
50 млн евро и без торга. Фламенго шокировал Шахтер ценой на своего игрока

Стали известны подробности интереса «горняков» к Райану Роберту

50 млн евро и без торга. Фламенго шокировал Шахтер ценой на своего игрока
instagram.com/ryanroberto08. Райан Роберту

Как сообщалось ранее, «Шахтер» проявляет серьезную заинтересованность в услугах талантливого вингера юношеской команды «Фламенго» Райана Роберту.

Представители донецкого клуба находятся в Южной Америке, чтобы попытаться ускорить договоренность о переходе 18-летнего вингера в их клуб и избежать конкуренции со стороны клубов из топ-лиг.

Однако пока сделке мешает твердая позиция боссов «стервятников». «Фламенго» хочет получить за своего игрока сумму отступных, прописанную в контракте – 50 миллионов евро. И торговаться бразильцы не хотят, хотя несмотря на строгость их позиции переговоры с «Шахтером» в целом проходят в дружественной атмосфере.

Также интерес к подписанию Райана Роберту проявляет «Вулверхэмптон», однако этот клуб близок к вылету из АПЛ и футболист, равно как и его представители, понимают, что на этом фоне «Шахтер» выглядит более подходящим и интересным вариантом.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может предложить за Райана Роберту 8 миллионов евро, но также хочет дождаться, чем закончатся переговоры между футболистом и «стервятниками» по новому контракту, ведь в случае их провала украинский клуб может попытаться заполучить бразильского таланта свободным агентом.

Алексей Сливченко Источник: RTI Esporte
он не стоит этих денег --возьмите 10 игроков за эти бабки а потом продадите на много дороже 
