  4. Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Погода была одинаковая для обеих команд»
27 апреля 2026, 20:36
Защитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Полесья»

ФК Оболонь Киев. Павел Полегенько

Защитник киевской «Оболони» Павел Полегенько прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (1:3) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги:

– Павел, сегодня команда потерпела поражение. Каковы ваши впечатления от матча? Казалось, что в начале «Оболонь» действовала осторожно, больше от обороны, но затем был период активного прессинга. Какими были задачи на матч?

– Мы не планировали играть от обороны. Возможно, соперник заставил нас так действовать на старте, но впоследствии мы немного выровняли игру. Это первое впечатление – нужно еще раз пересмотреть матч, чтобы сделать более подробные выводы. Но есть то, что есть – результат для нас отрицательный, к сожалению.

– Сегодня были сложные погодные условия – дождь, местами даже снег. Насколько это повлияло на игру?

– Погода была одинаковой для обеих команд. Действительно, в начале был снег с дождем, но в целом играть можно было нормально. Мы справились с этими условиями. Если честно, когда ехали на матч, смотрели игру «Кривбасс» – «Динамо», там погода была еще хуже, поэтому здесь все было вполне нормально.

– Матч получился очень эмоциональным. Это больше ситуативные моменты или повлияло турнирное положение команд?

– Это нормально для футбола – такая искра. И хорошо, что команды могут дарить эти эмоции. Болельщики же любят футбол не только за игру, но и за эмоции – и те, кто смотрит по телевизору, и те, кто на стадионе. Поэтому это положительный момент, что мы смогли это показать.

По теме:
Карпаты определились с трансферной стоимостью Домчака
Защитник Кудровки: «Сейчас у нас только один выход»
Вратаря сборной Украины перевели во Вторую лигу. Он вышел на поле
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ
Футбол | 27 апреля 2026, 20:21 2
Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ
Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ

Тренер парижан отводит Маркиньосу важную роль в команде

Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Бокс | 27 апреля 2026, 09:04 0
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен

Британец уверен в триумфе украинца

Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Футбол | 27.04.2026, 18:17
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру
Футбол | 27.04.2026, 15:03
Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру
Аутсайдер хочет бороться. Александрия спаслась от поражения Эпицентру
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Футбол | 27.04.2026, 07:00
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Популярные новости
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 6
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
26.04.2026, 11:23
Снукер
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
