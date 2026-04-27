Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «Погода была одинаковая для обеих команд»

Защитник киевской «Оболони» Павел Полегенько прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (1:3) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги:

– Павел, сегодня команда потерпела поражение. Каковы ваши впечатления от матча? Казалось, что в начале «Оболонь» действовала осторожно, больше от обороны, но затем был период активного прессинга. Какими были задачи на матч?

– Мы не планировали играть от обороны. Возможно, соперник заставил нас так действовать на старте, но впоследствии мы немного выровняли игру. Это первое впечатление – нужно еще раз пересмотреть матч, чтобы сделать более подробные выводы. Но есть то, что есть – результат для нас отрицательный, к сожалению.

– Сегодня были сложные погодные условия – дождь, местами даже снег. Насколько это повлияло на игру?

– Погода была одинаковой для обеих команд. Действительно, в начале был снег с дождем, но в целом играть можно было нормально. Мы справились с этими условиями. Если честно, когда ехали на матч, смотрели игру «Кривбасс» – «Динамо», там погода была еще хуже, поэтому здесь все было вполне нормально.

– Матч получился очень эмоциональным. Это больше ситуативные моменты или повлияло турнирное положение команд?

– Это нормально для футбола – такая искра. И хорошо, что команды могут дарить эти эмоции. Болельщики же любят футбол не только за игру, но и за эмоции – и те, кто смотрит по телевизору, и те, кто на стадионе. Поэтому это положительный момент, что мы смогли это показать.