Модрич перенесет операцию. Игра на чемпионате мира под вопросом

В Италии подтвердили, что обладателю «Золотого мяча» Луке Модричу требуется операция после неприятной травмы, полученной во время ничьей 0:0 между «Миланом» и «Ювентусом» в воскресенье вечером.

У хорвата перелом скулы после борьбы за верховой мяч с Мануэлем Локателли во втором тайме воскресного матча на «Сан-Сиро». Модрич, признанный лучшим игроком «Милана» в матче против «Ювентуса», в ближайшие часы перенесет операцию на сломанной скуле. Пока не подтверждено, сможет ли Модрич вернуться в состав «Милана» на оставшиеся четыре матча сезона Серии А и сыграть на чемпионате мира.

40-летний футболист 32 раза вышел в старте в 34 матчах «Милана» в чемпионате Италии. Его контракт истекает через два месяца, но в нем предусмотрена опция продления.